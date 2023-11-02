Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи с ее президентом Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого Путин сказал, что Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества, странам «есть чем заняться», передает РИА «Новости».

«У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься. И надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон», – сказал российские лидер.

Путин добавил, что в декабре этого года дипломатическим отношениям России и Экваториальной Гвинеи исполнится 55 лет. «Мы знаем вас хорошо, как нашего надежного друга. Неоднократно вы бывали в нашей стране», – обратился он к Нгеме Мбасого.

Ранее стали известны темы разговора Путина и президента Экваториальной Гвинеи.