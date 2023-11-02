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    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    7 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Здравый консерватизм исходит из простой идеи

    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 07:26

    В МИД раскритиковали идею Франции о коалиции против ХАМАС

    Захарова указала на угрозу эскалации в случае реализации идеи Франции о коалиции против ХАМАС

    В МИД раскритиковали идею Франции о коалиции против ХАМАС
    @ Lionel Urman/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС грозит дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала на угрозу «интернационализации конфликта, втягивания в него новых участников». Этому же способствует «наращивание внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье», заявила она. Захарова отметила, что Франция и прежде выступала с инициативами, которые не «зрят в корень» проблемы и «воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом», передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Франция руководствуется идеологическими соображениями, поэтому действия Парижа часто приводят «лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира». Захарова предложила Франции подержать позицию России «о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом».

    Москва призывает стороны конфликта начать «прямые переговоры по обсуждению всех спорных вопросов», а также «выступает за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН». Захарова отметила, что «таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем».

    Напомним,  Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС. Он отметил, что в нее должны войти страны, которые борются с ИГИЛ* и «Аль-Каидой*».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    1 ноября 2023, 15:10
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Йемена в 12.00 (время совпадает с московским) начали ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

    Он заявил, что СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, передает РБК. Позднее ресурс Минобороны Йемена на своем сайте и в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал видео с запусками ракет.

    Ранее эсминец ВМС США «Карни», который находится в северной части Красного моря, перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенные хуситами из Йемена.

    Коментарии (39)
    1 ноября 2023, 09:54
    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат

    Haaretz: Девять израильских солдат погибли при попадании ракеты в БТР

    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны.

    Как сообщило издание, девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Arabiya сообщил об израильской атаке на город Газа с пяти направлений.

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    1 ноября 2023, 10:47
    Посол Израиля оценил отношения с Россией

    Посол Израиля Бен Цви: В отношениях с Россией нет сильных изменений

    Посол Израиля оценил отношения с Россией
    @ Hubert Mathis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол еврейского государства в Москве Алекс Бен Цви.

    «Есть взлеты, есть падения. Однако сильных изменений нет», – сказал дипломат «Коммерсанту».

    По словам главы израильского дипломатического представительства в Москве, порой Израиль недоволен российской позицией, порой – наоборот. Стороны, как он отметил, высказывают друг другу свое недовольство и стараются находить точки соприкосновения, однако удается не всегда. Примером такой «неудачи» он назвал визит делегации ХАМАС в Москву.

    Бен Цви сообщил, что посольство Израиля получило от российского внешнеполитического ведомства информацию о визите представителей движения ХАМАС, однако Израиль не считает этот шаг оправданным.

    «Не надо проводить какой-то бизнес, связанный с заложниками. Это не бизнес. Обычный гуманитарный подход», – заявил дипломат в ответ на вопрос, не является ли спасение заложников достаточно значимым поводом для визита ХАМАС в Москву.

    Бен Цви добавил, что не чувствует усиления антисемитизма на организованном уровне в России. При этом он считает, что «острые заявления против Израиля» могут в будущем вылиться в такие настроения у части общества.

    Напомним, посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.

    Коментарии (8)
    1 ноября 2023, 10:31
    ФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля
    ФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нескольких жителей Ингушетии задержали за распространение недостоверной информации о прибытии в аэропорт Магас самолета из Израиля, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

    Задержанные призывали местных жителей к беспорядкам против прибывающих израильтян, сообщают «Известия».

    Один из задержанных рассказал, что о планах провести акцию под названием «Антиевреи» он узнал из группы в мессенджере WhatsApp. Его показания содержатся на видео ФСБ.

    Задержанный рассказал, что 31 октября представители правоохранительных органов пригласили его и рассказали о запрете проводить несанкционированные митинги. Кроме того, правоохранители сообщили, что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются и не собираются жить в этом регионе. Задержанный призвал не поддаваться на провокации, отметив, что такая информация была сфальсифицирована с самого начала, поскольку аэропорт Магас вообще не принимает международные рейсы.

    Ранее сообщалось, что в ингушском аэропорту Магас усилили меры безопасности после фейков в социальных сетях о том, что в регион якобы должен прилететь самолет из Израиля.

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    2 ноября 2023, 03:29
    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте

    Небензя указал на отсутствие у Израиля в нынешнем конфликте в Газе «права на самооборону»

    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль имеет право «бороться с террором», но у него как у оккупирующей стороны нет права на самооборону, на что указывает заключение Международного суда ООН в 2004 году, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе десятой чрезвычайной спецсессии ГА ООН Небензя подчеркнул лицемерие США и их союзников, которые в иных случаях призывают к соблюдению гуманитарного права и вводят санкции против «тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», передает РИА «Новости».

    Сейчас же на фоне «ужасающих разрушений в Газе», которые «многократно превышают все то», что США «гневно критикуют в других региональных контекстах», Вашингтон говорит о «якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону». «Хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», – сказал Небензя.

    При этом Россия не отрицает право Израиля на обеспечение своей безопасности, которая «может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН». Небензя сказал, что Израиль имеет право «бороться с террором», но должен бороться именно «с террористами, не с мирным населением».

    Небензя считает, что США пытаются «отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, «Хезболлу», и палестинскую улицу Газы».

    Он отметил, что для Запада «не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии» в 2011 году, поэтому СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа.

    Небензя осудил убийство израильских мирных граждан и находившихся в Израиле иностранцев, но заявил, что нельзя игнорировать нарушения международного гуманитарного права, когда в секторе Газа «с землей равняются целые кварталы».

    Он также счел незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Израилем случилось «не в вакууме». Небензя указал на «поселенческую политику» Израиля и «систематические ограничения с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни». Гутерреш «не побоялся сказать» об этом, но Израиль «предпочитает начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года», сказал Небензя.

    Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. При этом, как указал Небензя, Запад в СБ ООН продолжает торпедировать любые усилия по деэскалации.

    Напомним, СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции, в котором Вашингтон не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотел закрепить за Израилем право на самооборону. Совбез ООН также не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США.

    Коментарии (18)
    1 ноября 2023, 17:48
    Иордания срочно отозвала своего посла в Израиле

    Вице-премьер и глава МИД Иордании ас-Сафади отозвал посла страны в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в среду принял решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле, сообщил МИД страны.

    Кроме того, ас-Сафади дал поручение уведомить МИД Израиля о том, что возвращение посла еврейского государства, ранее покинувшего Иорданию, невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее Колумбия, Боливия и Чили решили отозвать послов в Израиле.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 13:26
    Израильские эксперты оценили тактику ЦАХАЛ в секторе Газа

    Израильские эксперты сравнили тактику ЦАХАЛ в Газе с «нарезкой ломтиков»

    Израильские эксперты оценили тактику ЦАХАЛ в секторе Газа
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Войска Израиля вошли на территорию сектора Газа и начали зачистку местности от боевиков ХАМАС. ЦАХАЛ будет продвигаться медленно и аккуратно, пока окончательно не уничтожит силы группировки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что с 27 октября в сектор Газа вошли больше 20 тыс. солдат Израиля.

    «Бригадные группы израильской армии идут в те места, где располагаются бункеры ХАМАС и уничтожают их. Продвижение происходит достаточно медленно, так как ЦАХАЛ действует «хирургическими методами». Больших потерь пока нет», – добавил Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Тактика Израиля выглядит так: сначала разведка обнаруживает место, где расположен бункер боевиков, участок изолируется. Потом саперы расчищают территорию от мин. После этого в бой идут штурмовые группы, а очаги сопротивления подавляются при помощи танков или авиации», – акцентирует он.

    «Основные риски для армии Израиля – противотанковые ракеты. Однако их нельзя применять с близкого расстояния. Кроме того, ЦАХАЛ борется с проблемой при помощи дымовых завес. Также угрозу представляют мины, которые расчищаются саперами, и пулеметные точки, обычно подавляемые с помощью танков», – отмечает эксперт.

    «При этом надо понимать, что в случае необходимости в сектор может зайти гораздо больше израильских солдат, чем задействовано сейчас. Ведь численность ХАМАС на данный момент составляет около 20 тыс. человек. Их слабость в том, что они плохо организованы. В основном противник собирается в туннелях группами по несколько десятков бойцов», – пояснил он.

    «Армия Израиля в секторе Газа действует исключительно малыми мобильными группами. Танки применяются, в основном, для охвата периметра зоны боевых действий, чтобы не дать противнику сбежать. Также активно работают войска специального назначения», – добавил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «В операции были впервые использованы группы, обученные для ведения боевых действий под землей. Они обладают специальным оборудованием для обнаружения туннелей и их зачистки. Применяются войска специального назначения ВМФ Израиля, которые высаживаются на территорию сектора с моря. В Газе также действуют автономные отряды, используемые для разведки», – отмечает собеседник.

    «Армия Израиля, к сожалению, несет потери. Мы осознаем, что это неизбежно, так как сектор Газа – густонаселенный район с большим количеством боевиков. Самый большой риск для нас сейчас – отсутствие гарантий безопасности для заложников. Мы стараемся их спасти, но руководством страны было принято тяжелое решение о том, что уничтожение ХАМАС в приоритете», – подчеркивает эксперт.

    «Численность ХАМАС на данный момент составляет около 30 тыс. человек. Однако следует понимать, что не все они солдаты. Часть из них занимается логистикой, провиантом, медициной или выполняет административные функции. Потенциальных боевиков на территории сектора Газа не более 20 тыс.», – поясняет он.

    «В дальнейшем сектор Газа будет «нарезаться ломтиками». Армия Израиля собирается брать дом за домом, район за районом, ликвидируя максимальное число боевиков и выдавливая оставшихся к Синайскому полуострову. Беженцы, в свою очередь, покинут территорию через Египет. Также разрабатывается план их эвакуации морским путем», – заключил Ципис.

    Ранее американские СМИ сообщили, что на территорию сектора Газа вошли свыше 20 тыс. израильских военных с момента расширения наземной операции. С 27 октября в анклав вошли минимум две бронетанковые и пехотные дивизии израильской армии, утверждает Axios. Отмечается, что армия использует источники информации, чтобы найти и освободить заложников.

    Пресс-служба израильской армии ранее сообщала, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Местная газета Haaretz пишет, что при попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет. Всего за вторник было убито десять солдат ЦАХАЛ, а общее число потерь выросло до 12 человек

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отмечал, что ЦАХАЛ перешла к третьему этапу войны с движением ХАМАС и расширила свое наземное вторжение в сектор Газа.

    По его словам, первый блокирующий этап завершен, второй – удары по ХАМАС с воздуха – продолжается все время, сейчас Армия Израиля перешла к новой стадии операции, она расширяет свое наступление в секторе Газа «очень мощными шагами», добиваясь методичного, поэтапного прогресса.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, с какими трудностями и проблемами придется столкнуться ЦАХАЛ при проведении наземной операции в секторе Газа.

    Коментарии (21)
    1 ноября 2023, 20:53
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    По словам Ван Холлена, в США ведутся обсуждения возможного формирования международных сил для ввода в Газу в качестве временного решения после ликвидации ХАМАС, однако пока они «предварительные и хрупкие», пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных. Он отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее сообщалось, что США и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил.

    Коментарии (12)
    1 ноября 2023, 11:06
    Названы три варианта, которые США и Израиль рассматривают для сектора Газа

    Bloomberg: США и Израиль обсуждают размещение в Газе международных сил

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение в разгоревшемся конфликте, сообщают американские СМИ.

    Источники Bloomberg сообщили, что миротворческая миссия может состоять из вооруженных сил нескольких государств, включая США. Анклав, по задумке Израиля и США, может перейти под контроль ближневосточных стран, возможно, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. При этом они получат поддержку со стороны американских, британских, немецких и французских военных, передает ТАСС.

    Обсуждается, по данным Bloomberg, и второй вариант. Речь идет о миссии, подобной той, что закреплена договором между Египтом и Израилем 1979 года.

    Третий же вариант предусматривает, что сектор Газа перейдет под надзор ООН. При этом Израиль не считает этот план целесообразным.

    Переговоры, по информации Bloomberg, находятся на ранней стадии. Некоторые чиновники считают маловероятной реализацию этих сценариев. По мнению ряда источников, даже небольшой контингент американских войск в Газе станет «политически рискованным» решением.

    Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, «наиболее разумным решением» стало бы управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.

    Коментарии (5)
    1 ноября 2023, 09:33
    Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции

    Haaretz: Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции

    Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сети супермаркетов в Израиле приостановили импорт турецкой продукции после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об обострении конфликта на Ближнем Востоке, пишут турецкие СМИ.

    По данным газеты Haaretz, импорт приостановила в том числе крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal. Издание отмечает, что это произошло после того, как турецкий лидер выразил поддержку ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, Эрдоган ранее заявил, что Турция собирается объявить Израиль «военным преступником». При этом, по оценке турецких властей, палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

    Коментарии (10)
    1 ноября 2023, 13:35
    Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну
    Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской армии предстоит затяжной боевой конфликт в секторе Газа, но она намерена сражаться до победы, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Война проходит тяжело, это будет «долгая война», уже есть важные достижения, как и болезненные потери, сообщил Нетаньяху в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Израиль будет продолжать сражаться, пока не «выполнит задачу».

    Между тем представитель израильской армии Даниэль Хагари указал, что с начала боевых действий в секторе Газа погибли 326 израильских военных.

    Ранее СМИ сообщали, что армия Израиля начала атаку прибрежного города Газа с пяти сторон.

    Коментарии (13)
    1 ноября 2023, 15:45
    В Палестине заявили о повторном ударе по лагерю беженцев Джабалия

    WAFA: Десятки человек погибли при атаке ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа погибли десятки человек, атакован был лагерь беженцев Джабалия, сообщило палестинское агентство WAFA.

    Сообщается, что жертвами стали «десятки человек», еще несколько получили ранения. По данным агентства, ЦАХАЛ нанес удары по жилым постройкам, передает РИА «Новости».

    WAFA уточняет, что по объекту выпущено более десяти ракет.

    Накануне представитель ЦАХАЛ подтвердил еще один удар по лагерю Джебалия. Он объяснил это «трагедией войны».

    Коментарии (6)
    1 ноября 2023, 20:04
    Израильский генерал заявил, что войска подошли к «воротам города Газы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские подразделения находятся «у ворот города Газы», заявил командующий 162-й дивизией армии Израиля бригадный генерал Ицик Коэн.

    Израиль стянул силы, подразделения «стоят у ворот города Газы», сказал Коэн, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Его дивизии поставили задачу – «покончить с ХАМАС», уже уничтожена «значительная часть потенциала» этого движения, сказал он. Операция в секторе Газа продлится долго, и это война «за существование государства Израиль», заключил генерал.

    Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну.

    Коментарии (4)
    1 ноября 2023, 09:45
    Блинкен сказал, кто должен управлять сектором Газа

    Блинкен: Палестинская национальная администрация будет лучшим вариантом для Газы

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «наиболее разумным решением» стало управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.

    Блинкен считает, что ПНА должна нести ответственность за безопасность в секторе Газа. Позволить управлять регионом Израилю или ХАМАС, по его словам, вариантом не является, передает РИА «Новости».

    Bloomberg пишет, что США и Израиль рассматривают несколько вариантов будущего сектора Газа после прекращения боевых действий.

    Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о заморозке перевода средств Палестинской национальной администрации (ПНА).

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 11:33
    Казахстан решил обсудить с Францией строительство АЭС

    Казахстан решил обсудить с французской компанией EDF строительство АЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Казахстана готовы провести переговоры с французской компанией EDF по вопросу возможного строительства атомной электростанции, сообщил глава Минэнергетики республики Алмасадам Саткалиев.

    По его словам, компания EDF вошла в шорт-лист компаний, которые ранее рассматривались в качестве потенциальных вендоров для строительства атомной электростанции, передает ТАСС.

    В этой связи, как отметил Саткалиев, в случае инициирования французской стороной переговоров по участию в Астане готовы провести данные переговоры и ответить на все интересующие вопросы.

    Ранее сообщалось, что президент Франции отправляется в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.

    Коментарии (9)
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    Израиль уничтожает Европейский союз

    Голосование в ООН по конфликту на Ближнем Востоке разделило ЕС до такой степени, что некоторые его члены грозятся вообще выйти из ООН. Расколол Израиль и руководящую пару Евросоюза: между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем усугубилась прежняя вражда. Как признают США, Евросоюз не в состоянии выдержать двух войн сразу, поддерживая и Израиль, и Украину. Подробности

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    Су-57 получат дополнительную скрытность

    Для истребителей пятого поколения Су-57 создана крылатая ракета большой дальности. Эту разработку называют новым технологическим словом в российской военной промышленности. В чем могут заключаться особенности этой ракеты, по каким целям она может применяться и какие преимущества она даст самому Су-57 в бою? Подробности

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    Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников

    Франция продолжает настойчивые поиски по всему миру ценнейшего ресурса, от которого зависит ее благополучие – урана. На этот раз французский лидер Макрон отправляется с этой целью в Среднюю Азию. Однако его замыслы гораздо шире и имеют прямое отношение к попыткам ограничить возможности России. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

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