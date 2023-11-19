Самолет «забыл» в аэропорту Парижа 30 пассажиров

Самолет «забыл» во французском аэропорту Шарля Де Голля 30 пассажиров

Tекст: Александра Юдина

Известно, что инцидент произошел на рейсе авиакомпании SunExpress Париж-Измир. Рейс XQ917 авиакомпании SunExpress из аэропорта имени Шарля Де Голля в Париже, столице Франции, вылетел в Измир, не взяв на борт десятки пассажиров, передает РИА «Новости».

Как уточняет портал, рейс SunExpress должен был вылететь из Парижа в 17.00 по местному времени, однако его задержали.

Позднее появилась информация о том, что самолет вылетит в 20.00 –ожидавшие в аэропорту пассажиры заявили, что хотя пришло время вылета, на табло не было информации о стойке регистрации.

«С появлением времени вылета пассажиры проверили статус рейса в приложении для отслеживания… и поняли, что самолет SunExpress уже вылетел», – отмечает турецкое издание.

Отмечается, что компания SunExpress разместила пассажиров в гостинице и направила их на следующий рейс.