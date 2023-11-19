Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.2 комментария
Из больницы «Аш-Шифа» в Газе эвакуировали более 30 младенцев
Из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа эвакуировали 31 новорожденного ребенка, их переправят в больницы Египта, сообщило министерство здравоохранения анклава в Telegram.
Отмечается, что младенцы были недоношенными и находились в больнице в инкубаторах, передает РИА «Новости».
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации оценили состояние «Аш-Шифы» в Газе и сделали вывод, что она больше не может работать, а оставшихся там необходимо эвакуировать.
В пятницу представители больницы «Аш-Шифа» обвинили Израиль в гибели пациентов реанимационного отделения. По словам директора медучреждения, речь идет о 54 жертвах в результате блокады госпиталя.