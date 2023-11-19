Карелин назвал заблуждением мнение МОК и WADA по поводу Игр дружбы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, это череда тенденциозных заблуждений, которые МОК и WADA продолжают пропагандировать и, возможно, однажды МОК восстановит свою автономность, тогда в мировом спорте все будет намного правильнее, сейчас все криво. Карелин также выразил уверенность в том, что в Россию «обязательно приедут в гости и мы проведем наши соревнования с большим успехом», передает ТАСС.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. В WADA сочли антидопинговую систему России неподходящей для Игр дружбы.

Напомним, президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что участники российских Игр дружбы «могут столкнуться с последствиями».