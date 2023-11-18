У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?23 комментария
Нетаньяху заявил об отсутствии договоренностей о возвращении заложников из Газы
Пока договоренностей по освобождению заложников в секторе Газа не достигнуто, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Как указал Нетаньяху в телеобращении к нации, о вопросе заложников сегодня ходит много необоснованных слухов, до сих пор не было достигнуто никакой сделки. По его словам, когда Израилю будет что сказать, он обязательно скажет об этом, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что военное крыло ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников, их судьба теперь неизвестна.
До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.