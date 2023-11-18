У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?21 комментарий
ХАМАС заявило о потере связи с заложниками
Al-Qahera Al-Ekhbariya: ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за защиту заложников
Военное крыло ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников, их судьба теперь неизвестна, сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.
Представитель ХАМАС заявил, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которые охраняли заложников, причины отсутствия связи не сообщаются, передает ТАСС.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ХАМАС передать удерживаемых им заложников Красному Кресту.
До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.
В ЦАХАЛ заявили, что тело похищенной ХАМАС военнослужащей нашли у больницы «Аш-Шифа».