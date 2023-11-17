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    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

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    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

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    17 ноября 2023, 10:29

    В ЦАХАЛ заявили, что тело похищенной ХАМАС военнослужащей нашли у больницы «Аш-Шифа»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тело 19-летней военнослужащей Ноа Марциано, которая находилась в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, было обнаружено в строении, примыкающем к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    По сообщению пресс-службы, военнослужащие ЦАХАЛ нашли тело Ноа Марциано в одном из строений, примыкающих к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, и доставили его на территорию Израиля.

    В четверг после процесса опознания, проведенного военными медиками и раввинами, представители ЦАХАЛ сообщили ее семье, что ее тело было найдено и возвращено на территорию Израиля, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что «целенаправленная разведывательная информация от Службы общей безопасности позволила военнослужащим обнаружить точное местонахождение тела Марциано в здании возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, благодаря этому оно было извлечено и доставлено в Израиль для захоронения.

    Тем временем телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные разрушили по меньшей мере три здания, входящие в медицинский комплекс «Аш-Шифа» на севере сектора Газа.

    По его данным, военнослужащие Армии обороны Израиля не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя они знают, что среди заблокированных в «Аш-Шифе» нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица.

    Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. Ни одна международная организация, в том числе Международный комитет Красного Креста (МККК), до сих пор не допускается на территорию медкомплекса. Телеканал предупреждает, что всем, кто оказался заблокирован в «Аш-Шифе», грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, еде и медикаментам. Со своей стороны, израильские военные утверждают, что в ночь на пятницу передали персоналу больницы «Аш-Шифа» более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    15 ноября 2023, 16:27
    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    Reuters: ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников
    @ CNP/startraksphoto.com/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договоренностей относительно освобождения заложников, пишет Reuters.

    ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, согласно которой движение освободит порядка 50 удерживаемых лиц в обмен на трехдневную остановку огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, передает ТАСС.

    Израильская сторона также должна будет освободить часть палестинских женщин и детей из своих тюрем и нарастить объемы гуманитарной помощи Газе.

    Накануне СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время.

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    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    16 ноября 2023, 09:57
    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе

    Постпред Израиля в ООН – о принятой резолюции по Газе: Бессмысленна и оторвана от реальности

    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе
    @ Rizek Abdeljawad/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан оценил принятую Советом Безопасности организации резолюцию по Газе как «бессмысленную и оторванную от реальности».

    «Резолюция Совета Безопасности оторвана от реальности и бессмысленна», – цитирует дипломата радио Sputnik.

    Эрдан подчеркнул, что Израиль продолжит действовать в соответствии с международным правом безотносительно решений ООН.

    В среду Совбез ООН принял резолюции Мальты по ситуации в Газе, призывающую к паузе для «полного, быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа»; также организация потребовала немедленно освободить всех заложников и соблюдать международное право в отношении гражданских лиц, «особенно детей». Вместе с тем в документ не внесли пункт о полном прекращении огня, на котором настаивала Россия, – последняя воздержалась от голосования по упомянутой резолюции наряду с США и Великобританией.

    Ранее ВЗГЛЯД приводил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который высказался о неизбежности создания Палестинского государства.

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    15 ноября 2023, 05:05
    Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Al Mayadeen: Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские военные окружили здание медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, все входы и выходы заблокированы. Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы, сообщили ливанские СМИ.

    По информации телеканала Al Mayadeen, израильские военнослужащие пошли на штурм западного крыла больницы. Утверждается, что в некоторых помещениях комплекса раздались выстрелы, передает ТАСС.

    В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.

    В правительстве анклава ранее выступили с предостережением к Армии обороны Израиля, призвав ЦАХАЛ не совершать массовых убийств в больнице «Аш-Шифа». В секторе Газа заявили, что возлагают на Израиль, международное сообщество и Соединенные Штаты ответственность за безопасность медицинских бригад, раненых и беженцев.

    В минздраве Газы сообщали, что израильские танки развернуты в окрестностях больницы.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. По разведданным израильской стороны, на территории учреждения находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. Также в Израиле сообщали, что в больнице есть несколько подземных комплексов и туннель.

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    14 ноября 2023, 14:56
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для Израиля важно, чтобы боевики ХАМАС утратили контроль над городом Газа, однако этого недостаточно для полной ликвидации движения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой.

    «Это северная часть территории сектора, которую командование ЦАХАЛ определило в качестве направления для своего наступления. Оттуда руководство Израиля ранее попросило уйти мирных жителей», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «На сегодняшний день у ХАМАС нет власти в городе Газа. Большинство боевиков уже ушло из населенного пункта, остались только небольшие группы, которые уничтожаются ЦАХАЛ. Недавно армией Израиля был взят парламент, из которого осуществлялось управление сектором», – отмечает собеседник.

    «Цель Израиля – это ликвидация ХАМАС, военной и политической составляющей этой группировки. Взятие Газы – серьезный шаг в решении этой задачи, так как на территории города располагалась большая часть складов, штабов и туннелей движения. Кроме того, там находился основной запас ракет», – подчеркивает он.

    «Однако взятие северной части сектора, куда входит и город Газа, полностью не решит проблему ХАМАС. Боевики движения все еще находятся на юге анклава, как и большинство мирных жителей. Армии Израиля необходимо уничтожить группировку и в этом районе, но как это будет сделано – пока неизвестно», – пояснил Кедми.

    «Израиль ставит перед собой три цели – прекратить обстрелы страны, освободить заложников и полностью уничтожить ХАМАС. Взятие города Газа очень важно для решения этих задач. На территории населенного пункта располагаются основные штабы и склады организации. Уничтожить их – это «обезглавить змею», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Взятие под контроль города Газа является ключевым моментом операции. После этого останется занять северную и южную часть сектора. Я полагаю, что острая фаза противостояния продлится до конца января. Окончательная зачистка территории от боевиков и налаживание мирной жизни продолжится до середины следующего года», – резюмировал Ципис.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой, а сторонники этой организации бегут на юг. Гражданское население, в свою очередь, грабит базы боевиков, так как у жителей сектора «нет доверия правительству».

    Галант указал, что у ХАМАС нет сил, которые способны остановить израильскую армию. На данный момент ЦАХАЛ наступает по всем направлениям, передает слова министра обороны страны Times of Israel.

    Солдаты израильской бригады «Голани» уже взяли под контроль парламент в городе Газа и сфотографировались на фоне трибуны, сообщает Times of Israel. С 2007 года в здании заседали законодатели ХАМАС.

    В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, заявил, что ЦАХАЛ должна сохранить постоянный контроль над территорией палестинского анклава.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа.

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    14 ноября 2023, 19:59
    Спецборт со второй группой россиян из Газы вылетел в Москву

    Самолет со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву.

    Отмечается, что в Москву прибудет почти 100 человек, которые в понедельник перешли из сектора Газа через КПП «Рафах», передает ТАСС.

    Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

    Коментарии (2)
    17 ноября 2023, 00:28
    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке

    Представитель Пентагона Сингх сообщила о развернутых на Ближнем Востоке дополнительных комплексах Patriot

    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Ближнем Востоке развернуты дополнительные ЗРК Patriot, они «находятся в полной готовности», сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх также сообщила, что батарея THAAD «находится в пути», передает ТАСС.

    В конце октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин велел развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

    Кроме того, Сингх на брифинге отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, так как раскрытие данной информации «не принесет пользы украинцам». По ее словам, вооруженные силы Украины «ведут контрнаступление» и им требуется «постоянная поддержка».

    «Президент ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это означает, что Конгресс примет наш дополнительный запрос», – сказала она.

    Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю. Политолог Борис Межуев отметил, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

    Коментарии (3)
    15 ноября 2023, 00:52
    Из сектора Газа эвакуирована третья группа граждан России

    Из сектора Газа эвакуирована третья группа граждан России из 40 человек

    Tекст: Антон Никитин

    КПП «Рафах» во вторник пересекла третья группа российских граждан из 40 человек, сообщил глава пресс-службы МЧС Роман Охотенко.

    Также Охотенко сообщил, что в аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных россиян из 98 человек. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС, передает ТАСС.

    Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву в понедельник.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2023, 01:48
    Покинуть Газу через КПП «Рафах» захотели почти 900 россиян

    МЧС сообщило о заявках от 887 россиян на выход из сектора Газа через КПП «Рафах»

    Покинуть Газу через КПП «Рафах» захотели почти 900 россиян
    @ Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявки на выход из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом подали 887 россиян, сообщил руководитель пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.

    В Каире вылета в Россию ждут 28 россиян, к представителям МЧС направляются еще 12 человек, которые пересекли КПП «Рафах» в четверг. Всего в Россию доставлено 288 человек. Сектор Газа покинули 328 человек. В пунктах временного размещения в Подмосковье находится 97 человек, включая 39 детей, передает ТАСС.

    Напомним, очередной спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово. В Россию прибыли 120 человек.

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    16 ноября 2023, 00:49
    Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

    Совбез ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа.

    Как сообщил постпред при организации Василий Небензя, Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, передает РИА «Новости».

    За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США выступили против, девять государств воздержались.

    В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.

    В итоге Совбез принял этот документ с акцентом на проблеме защиты детей в Газе. За проголосовали 12 стран, три воздержались – среди них Россия.

    Небензя подчеркнул, что оказывать гуманитарную помощь под огнем невозможно, а предложенные паузы не могут стать полноценной заменой перемирию.

    Согласно резолюции, Совет безопасности ООН требует от всех сторон конфликта соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.

    Ранее в МЧС назвали число оставшихся в секторе Газа россиян.

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    14 ноября 2023, 21:44
    СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время

    CNN: ХАМАС может освободить часть заложников в ближайшие дни или недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников может быть освобождена в ближайшее время, сообщает CNN.

    ХАМАС может освободить некоторых заложников в ближайшие дни или недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата, передает РИА «Новости».

    При этом ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что окончательные условия для заключения сделки по освобождению заложников еще не выработаны.

    Во вторник стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам.

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    14 ноября 2023, 19:23
    Турция подала иск против Нетаньяху в МУС

    Турция обвинила Нетаньяху в «геноциде» в Газе и подала иск против него в МУС

    Tекст: Вера Басилая

    Народ Турции подал иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, он обвиняется в геноциде в секторе Газа и преступлениях против человечества, сообщили адвокаты правящей Партии справедливости и развития.

    Адвокат Метин Кюлюнк написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что он вместе с двумя коллегами, «представляя совесть граждан Турецкой Республики», подали иск в Международный уголовный суд в Гааге «против Гитлера XXI века» Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    Он опубликовал первую страницу иска и уточнил, что иск на 23 страницах подан через министерство юстиции Турции, которое направит документ в МУС.

    Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху ждет конец политический карьеры.

    Также Эрдоган обвинил Израиль в «массовых убийствах» в секторе Газа.

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    16 ноября 2023, 09:18
    Президент Израиля высказал отношение к гибели людей в Газе

    Президент Израиля Герцог заявил, что сожалеет о гибели людей в Газе, но защита израильтян важнее

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Израиля Ицхак Герцог выразил сожаление в связи с гибелью палестинцев в секторе Газа в ходе израильской операции, однако безопасность собственного народа он считает приоритетом.

    «Мне небезразлична гибель палестинцев… Она разбивает мне сердце», – сказал он британской газете Financial Times.

    При этом Герцог заявил, что в первую очередь должен обеспечить безопасность израильтян, передает ТАСС.

    Израиль, по словам президента еврейского государства, проводит операции рядом со зданиями больниц в секторе Газа крайне осторожно, стремясь обеспечить защиту мирных жителей анклава.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала здание парламента сектора Газа, принадлежавшее палестинскому движению ХАМАС.

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    14 ноября 2023, 22:24
    Путин обсудил с президентом Египта прекращение огня в Газе

    Кремль: Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси ситуацию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер выразил Египту благодарность за всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщили в Кремле.

    В заявлении на сайте Кремля говорится, что стороны обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, которая крайне обострилась в последнее время.

    Путин и ас-Сиси выразили глубокое беспокойство «беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин», сообщили в Кремле. Также стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения кровопролития и освобождения заложников, а также беспрепятственного оказания гумпомощи мирному населению.

    Отмечается, что подходы России и Египта к урегулированию ситуации в регионе являются созвучными. Обе страны выступают за создание независимого Палестинского государства, которое бы сосуществовало в мире и безопасности с Израилем.

    Лидеры России и Египта будут оставаться в контакте, добавили в Кремле.

    В свою очередь официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми опубликовал в соцсетях заявление по итогам переговоров двух лидеров. В нем говорится, что стороны договорились активизировать международные усилия с целью прекращения огня в секторе Газа, а также обсуждали предоставление срочной гуманитарной помощи сектору Газа и возможные шаги, направленные на защиту гражданского населения и прекращения кровопролития, передает ТАСС.

    Путин ранее заявлял о необходимости создания независимого государства Палестина. Российский лидер подчеркивал, что это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

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    15 ноября 2023, 21:53
    В МЧС назвали число оставшихся россиян в секторе Газа

    МЧС России: Порядка 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газа, более 200 россиян уже находятся в безопасности, сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

    Советник заявил, что в списке МЧС по последним данным в секторе Газа числилось 625 россиян, 200 из них уже вывезено и они находятся в безопасности, примерно предстоит вывезти еще 400 человек, передает ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

    Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва обеспокоена эвакуацией россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах.

    Накануне самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву, и благополучно доставил их в Россию. Спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

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    Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать

    Ровно 80 лет назад произошло первое награждение одной из наиболее легендарных советских наград – орденом Славы. Эта награда считается главным солдатским орденом советского времени, но у нее есть и предшественник, и наследник, имеющий прямое отношение к награждениям, которые происходят сегодня в рамках спецоперации. Подробности

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

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