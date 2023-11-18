У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?7 комментариев
Гергиев ответил на вопрос о руководстве Большим театром
Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев ответил на вопрос о назначении гендиректором Большого театра, заявив, что сейчас возглавляет другую музыкальную организацию.
«Я возглавляю Мариинский театр. Точка», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что занимается делами театра и не читает то, что пишут в социальных сетях, поэтому комментировать это не может.
Ранее в СМИ сообщили, что Гергиев может возглавить Большой театр.