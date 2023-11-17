Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.5 комментариев
Путин назвал ерундой предложения выйти из ООН
Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения выйти из ООН
Необходимости в выходе России из ЮНЕСКО нет, а предложения по выходу страны из ООН являются ерундой, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.
«Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия – основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будет оттуда выходить?» – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин пошутил, что Россия не собирается закрывать «окно в Европу», хотя «когда дует», можно и «прикрыть», чтобы не простудиться.