Пункт пропуска «Рафах» в пятницу пересекли около 200 граждан России

МЧС: Пункт пропуска «Рафах» в пятницу пересекли порядка 200 граждан России и членов их семей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, сегодня пункт пропуска уже пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей, всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 500 человек, из них в Россию уже доставлены 288 человек, передает ТАСС.

В МЧС отметили, что перешедшая в пятницу группа россиян стала самой многочисленной, перешедших границу централизованной колонной направят в Каир, где продолжает свою работу оперативный штаб МЧС России. На месте российские спасатели, психологи и врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также люди будут обеспечены питанием и водой, им помогут оформить необходимые документы.

Ранее в МЧС сообщили, что порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газа, более 200 россиян уже находятся в безопасности.