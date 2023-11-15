Москалькова предложила списать замороженные долги участников спецоперации

35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.2 комментария
35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.2 комментария
В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.7 комментариев
Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Полянский заявил о достаточном для успешного завершения спецоперации «наборе рычагов воздействия» на Украину
Как отметил Полянский, СМИ на Западе сейчас «подхватили очевидные вещи», поняв, что контрнаступление вооруженных сил Украины, на которое «было возложено слишком много ожиданий», «мягко говоря, не продвигается», передает РИА «Новости».
По его словам, «ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад». Этого удалось добиться кропотливой работой российских военных. Хотя на Западе многие удивились украинскому провалу, в России знали, что для веры в победу ВСУ нет оснований, сказал он. Сейчас, по мнению Полянского, «все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу».
Он подчеркнул, что Россия «никогда не угрожала Украине как государству» и «украинцам как народу», это «очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет». Отношениям стран навредили события 2014 года, отметил Полянский. По его словам, «из всех драконовских мер», которые Зеленский продвигает на Украине, «совершенно ясно, какую демократию сейчас строит» Киев.
Напомним, Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.
Министр ВС Франции Лекорню заявил, что Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России
Лекорню считает, что сейчас момент для перехода к мирным переговорам еще не наступил. Он признал, что контрнаступление ВСУ «продвигается тяжело», а «грядущие недели» считает «критически важными», учитывая приближение зимы, передает ТАСС со ссылкой на LCI.
Министр заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, но хочет отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов – Париж ждет, что Украина будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Из бюджета Франции 200 млн евро направлено в специальный фонд поддержки Украины.
Лекорню также заявил, что общение оборонных ведомств России и Франции способствовало предотвращению эскалации между странами «в очень чувствительные моменты». Он выразил готовность вновь поговорить с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню сказал, что «у ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом».
Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США.
Замгенсека НАТО Джоанэ назвал правильным решение Зеленского «вернуть территории», пожертвовав молодыми людьми
Джоанэ заявил, что Зеленский оказался «перед трудным выбором». По его словам, если Зеленский «хочет вернуть свои территории, что правильно, то он должен пожертвовать большим количеством молодых людей». При этом, как заявил Джоанэ, Зеленскому нужно «иметь достаточно молодых людей, чтобы восстановить страну», когда конфликт завершится, передает ТАСС со ссылкой на BTV.
Как признал Джоанэ, в НАТО знали, что конфликт окажется долгим и «будет стоить дорого», но «полностью уверены в военном и политическом руководстве Украины». Джоанэ также был вынужден признать, что «все происходит не настолько быстро и успешно», как ожидал альянс. Однако в НАТО «сохраняют стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением» и «добиться успеха».
Напомним, экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее.
Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение командир Магомед Тушаев.
Глава Чечни отметил что 96-й полк защищает интересы России с первых дней проведения СВО. Это уже шестой выезд полка в зону СВО.
«Командир полка не раз объявлялся врагами попавшим в украинский плен и даже убитым. Тем самым, они выдавали желаемое за действительное, видя заслуги подразделения под руководством Магомеда Тушаева», – написал Кадыров.
Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки.
Ранее Кадыров заявлял, что из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов.
Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей
В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.
На Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
В сообщении горсовета уточняется, что Гацанюк родился 14 ноября 1984 года в селе Гопчица, жил в Киеве. По информации подконтрольных киевскому режиму местных властей, Гацанюка мобилизовали в июне 2022 года, он был водителем механизированного отделения, передает РИА «Новости».
В украинских СМИ о нем писали как о «лучшем танкисте ВСУ». Гацанюк в эфире украинского ТВ заявлял, что Киеву якобы осталось «всего ничего» до «победы».
Ранее российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.
«Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.
В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.
Митинги с требованием демобилизации прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове
Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию», «дать отдых» военным, провести демобилизацию. Демонстранты требуют от украинских властей принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, на Украине уже проходили митинги с призывом провести демобилизацию в вооруженных силах. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что демобилизация на Украине возможна при создании правовой базы для этого.
Комментарий Минобороны России приводит РБК.
Ранее в понедельник РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Минобороны выпустили сообщения о том, что командование группировки «Днепр» якобы приняло решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Сообщение было аннулировано как вышедшее ошибочно спустя почти 20 минут.
В Cевастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Суханова
По его словам, Суханов получил ранение в Мариуполе, а при лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно заболевание, не позволившее организму справиться с полученными ранениями, передает РИА «Новости».
Губернатор не уточнил, о какой болезни идет речь.
Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе. Кроме того, офицер проходил службу в Сирии. Награжден орденом Мужества.
По информации Развожаева, офицер находился в зоне СВО с 24 февраля 2022 года, причем он участвовал в боях за Мариуполь и «Азовсталь».
Напомним, подразделение Черноморского флота (ЧФ) – 810-я бригада морской пехоты стала первым в истории военно-морского флота подразделением морской пехоты, удостоенным ордена Ушакова.
Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре украинскую бронированную баржу
По его словам, украинский буксир использовал баржу в качестве щита – ВСУ «то ли проверяли огневые позиции», то ли «просто провоцировали». Как сообщил военный, в результате «баржу потопили», передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.
Главком ВСУ Залужный назвал «самыми горячими» Авдеевское, Купянское и Марьинское направления
Залужный «подробно рассказал» Брауну «об обстановке на фронте». Он заявил, что на указанных направлениях «ситуация сложная, контролируемая». При этом, как заявил Залужный, украинские войска «продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях».
Кроме того, стороны говорили о «планах на зимний период». Залужный и Браун рассмотрели вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений, «насущные потребности» ВСУ, передает РИА «Новости».
«Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА», – приводит слова Залужного ТАСС.
Напомним, Залужный в Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Украинский президент Владимир Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.
Украинский политолог Скачко: Успехи России в зоне СВО дадут мощный импульс протестам на Украине
«Протестный потенциал на Украине растет с каждым днем. Люди, оставшиеся в тылу, переживают за своих друзей и родственников. Однако беда этой страны в том, что митинги до сих пор имеют местечковый характер. Иными словами, условные одесситы стоят только за одесситов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«Данная установка не позволяет митингам перерасти в нечто большее. Протест остается разрозненным, хотя предпосылки к его качественной трансформации имеются. Контрнаступление потерпело крах, люди не видят особых успехов украинской армии, что влияет на их отношение к конфликту в целом», – отмечает эксперт.
«Если же Россия начнет активное продвижение в зоне спецоперации, это может дать протестному движению на Украине мощный импульс. К крупным городам начнут присоединяться села, география протестов станет еще обширнее», – подчеркивает собеседник.
«При этом самих митингующих разгонять, скорее всего, не станут. А вот на организаторов протестов давление оказываться будет. Также важно понимать, что офис Зеленского ни при каких обстоятельствах не станет выполнять требования населения. У него для этого нет ни желания, ни возможностей. Ведь для того, чтобы организовать демобилизацию, необходимо провести ротацию, а для этого нужно пополнить ряды ВСУ», – отмечает Скачко.
Ранее родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких, сообщают украинские СМИ. Акции протеста прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове. Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию» и «дать отдых» бойцам. Демонстранты настаивают на принятии закона, который ограничил бы срок мобилизации 18 месяцами.
В конце октября родственники военнослужащих ВСУ в ряде областных центров Украины уже выходили на митинги с плакатами, на которых написали призывы к скорейшему возвращению родных и количество проведенных солдатами дней в строю. Тогда протесты прошли в Киеве, Полтаве, Днепропетровске и Ивано-Франковске.
В начале ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что демобилизация в стране возможна. Однако он отметил, что на данный момент для этого решения нет нормативно-правовой базы. Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин сообщил о необходимости усиления призыва из-за потерь личного состава ВСУ.
В украинской армии также подчеркивают потребность в дальнейшей мобилизации. Командир одной из рот Владислав Шевчук заявил, что в войсках страны ощущается острая нехватка солдат, поэтому призыв должен стать более массовым и жестким. Бывший премьер страны Николай Азаров отмечал, что призывные мероприятия превратились в настоящий кошмар для граждан страны, резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ.
По данным Азарова, для «отлова» как можно большего количества населения военкоматы начали привлекать бывших заключенных, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, а многие бегут из страны всевозможными путями.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что массовый призыв на Украине приводит к депопуляции страны.
Спецназ России под Клещеевкой уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты
Как сообщил источник РИА «Новости», командование поставило задачу обнаружить место, откуда «наглый, дерзкий экипаж БМП» ВСУ ежедневно работает с закрытой огневой позиции по российский передовым подразделениям.
По словам собеседника, расчет открыл на него охоту. После нескольких дней анализа (поиска места и характера действий противника), командование выбрало позицию для наилучшей работы с ПТРК.
Позиция была подготовлена заранее, БМП ожидали, противник допустил ошибку, выехал, начал работать с закрытой огневой позиции по подразделениям ВС России – и был уничтожен.
Он добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, а спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.
Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».
ФСБ задержала жителя Красноярского края за сотрудничество с СБУ
В ФСБ заявили, что задержанный «совершил государственную измену в форме шпионажа». Он сам обратился к СБУ через мессенджер, чтобы за вознаграждение предоставить Украине информацию, передает РИА «Новости».
Мужчина заявил, что снимал красноярскую ГЭС и расположенную рядом часть. Украинская сторона предложила ему продолжить заниматься шпионажем и переслать больше материалов. Открыто дело по статье о государственной измене. Мужчина арестован.
В ноябре ФСБ задержала подозреваемого в передаче секретных данных Киеву жителя ДНР.