Политолог: Президент и правительство решают вопрос снижения долговой нагрузки на граждан

Политолог Асафов: Для президента России жители страны важнее банков

Tекст: Олег Исайченко

«В нашей стране реально существует проблема долговой нагрузки. Бывают ситуации, когда люди берут одни кредиты, чтобы погасить другие. Также некоторые граждане тратят существенную долю своего дохода на выплату займов. Президент понимает, насколько это тяжело. Он считает, что жители страны приоритетнее банков. Путину важно, чтобы население избавилось от этого ярма», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

«Уже сейчас существует множество способов, которые позволяют снять долговую нагрузку, и о них важно сообщать россиянам. Например, действует процедура банкротства для граждан. На совещании обсуждалось упрощение этого механизма для особо уязвимых слоев населения – пенсионеров, семей с детьми, а также людей, не способных выплатить кредит на протяжении более семи лет», – отмечает собеседник.

«Кроме того, на совещании президента и правительства поднимались вопросы и других методов помощи гражданам. Например, будут повышены нижняя и верхняя планки списания долгов. Теперь они будут составлять 25 тыс. и 1 млн рублей соответственно. Также с 1 января заработает механизм каникул и для потребительских кредитов», – подчеркивает он.

«Также затрагивались темы спорта и физкультуры, которым наш президент уделяет большое внимание. Здоровые граждане – это будущее государства. Отдельно поговорили о совершенствовании системы налогового вычета за оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Участвующих в этой программе организаций – более четырех тыс. Граждане также активно ею пользуются. Поэтому сумму выплаты было решено увеличить до 150 тыс. рублей», – резюмировал Асафов.

Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Министр экономического развития Максим Решетников проинформировал участников встречи о механизмах защиты граждан с высокой долговой нагрузкой, в частности – о новых правилах внесудебного банкротства, заработавших с 3 ноября текущего года. Комментарий по теме также дала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.