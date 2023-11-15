В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.3 комментария
СК оценил топливо севшего под Новосибирском самолета
СК: Топливо самолета, севшего в поле под Новосибирском, соответствовало требованиям
Экспертиза показала, что изъятые образцы топлива и технических жидкостей самолета «Уральских авиалиний», который в сентябре вынужденно сел в поле в Новосибирской области, соответствовали требованиям, сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.
Согласно заключениям экспертиз, изъятые в ходе осмотра места происшествия топливо и технические жидкости соответствовали предъявляемым требованиям, передает ТАСС.
В управлении уточнили, что следователи не предъявляли обвинение пилотам самолета, которые были допрошены в качестве свидетелей. В СК также подтвердили, что расследование Росавиации по факту инцидента возобновлено.
Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.