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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    10 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    30 комментариев
    14 ноября 2023, 22:24

    Путин обсудил с президентом Египта прекращение огня в Газе

    Кремль: Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси ситуацию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер выразил Египту благодарность за всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщили в Кремле.

    В заявлении на сайте Кремля говорится, что стороны обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, которая крайне обострилась в последнее время.

    Путин и ас-Сиси выразили глубокое беспокойство «беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин», сообщили в Кремле. Также стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения кровопролития и освобождения заложников, а также беспрепятственного оказания гумпомощи мирному населению.

    Отмечается, что подходы России и Египта к урегулированию ситуации в регионе являются созвучными. Обе страны выступают за создание независимого Палестинского государства, которое бы сосуществовало в мире и безопасности с Израилем.

    Лидеры России и Египта будут оставаться в контакте, добавили в Кремле.

    В свою очередь официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми опубликовал в соцсетях заявление по итогам переговоров двух лидеров. В нем говорится, что стороны договорились активизировать международные усилия с целью прекращения огня в секторе Газа, а также обсуждали предоставление срочной гуманитарной помощи сектору Газа и возможные шаги, направленные на защиту гражданского населения и прекращения кровопролития, передает ТАСС.

    Путин ранее заявлял о необходимости создания независимого государства Палестина. Российский лидер подчеркивал, что это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

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    14 ноября 2023, 12:01
    Путин обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Путин в видеосообщении обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», рассказав, что образ нынешней России отражает идею соединить киберспорт и классические виды спорта.

    «Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – процитированы слова главы государства на сайте Кремля.

    По его словам, участники и гости «Игр будущего» смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань – в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры.

    Также президент добавил, что спорт в России – это «символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма». Путин подчеркнул, что «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это далеко не конец.

    «Предстоящий турнир вызовет oтклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многопoлярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства», – заключил Путин.

    Международные соревнования «Игры будущего» пройдут 23 февраля следующего года в Казани.

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    14 ноября 2023, 00:47
    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы

    Израильские военные захватили здание парламента в городе Газа

    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Солдаты израильской бригады «Голани» захватили здание парламента в городе Газа, сообщают СМИ.

    Военные сфотографировались на трибуне, передает RT со ссылкой на Times of Israel.

    С 2007 года в здании заседали только члены палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над Газой, его сторонники бегут на юг.

    Коментарии (24)
    14 ноября 2023, 05:27
    Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля

    Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной в Ираке гражданкой России и Израиля Цурковой

    Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой похищенная в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова заявила о «службе в «Моссаде» и ЦРУ». На видео Цуркова впервые показана после похищения.

    На опубликованном Al Rabiaa видео Цуркова говорит на иврите, что пыталась установить в Сирии связи «между Израилем и демократическими силами Сирии». Она заявила, что прибыла в страну «в 2019 году во время службы в «Моссаде» и ЦРУ», а позднее действовала в Ираке – «работала над нормализацией с иракской либеральной оппозицией». Цуркова на видео говорит, что «основной задачей в последнее время было разжигание вражды с перспективой конфликта между шиитами в Ираке», передает РИА «Новости».

    Цуркова осудила израильские военные действия в секторе Газа, а также заявила, что премьером Израиля Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир. Она обратилась к семьям заложников ХАМАС с призывом убедить правительство Израиля прекратить боевые действия, а свою семью призвала добиваться ее освобождения.

    Напомним, похищение женщины произошло еще в марте 2023 года, однако инцидент не разглашался властями Израиля до появления сведений о нем в СМИ. По данным израильской стороны, за похищением, вероятно, стояли сторонники шиитского движения «Хезболла» в Ираке, которые удерживают израильтянку в качестве заложницы.

    Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщал, что обращений в посольство по поводу россиянки не поступало. Однако издание Israel National News заявило, что власти России совместно с руководством США и Израиля принимают меры для ее освобождения. Также сообщалось, что Цуркова, неоднократно посещавшая Ирак с научными целями, въехала в страну, хотя знала о запрете посещений этого государства законами Израиля.

    Коментарии (23)
    14 ноября 2023, 07:14
    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

    Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к договоренностям об освобождении женщин и детей

    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения, сообщил обозреватель Дэвид Игнейшес со ссылкой на источники в израильском правительстве.

    Источник Игнейшеса заявил, что «общий контур сделки ясен», если стороны договорятся о деталях, то в течение нескольких дней могут объявить о соглашении. Ожидается, что израильских женщин и детей будут отпускать группами параллельно с освобождением из израильских тюрем палестинских женщин и молодых людей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Израиль требует освобождения всех 100 женщин и детей. Washington Post предполагает, что ХАМАС отпустит около 70 человек. По данным газеты, в израильских тюрьмах содержится не менее 120 палестинских женщин и молодых людей. О том, сколько Израиль может освободить палестинцев, не сообщается.

    Соглашение предусматривает временное перемирие, возможно, на пять дней, а также увеличение международной помощи мирным жителям сектора Газа.

    По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек, из них около 35 человек – иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля.

    Times of Israel пишет, что после почти шести недель войны Израиль фиксирует значительное снижение интенсивности ракетных ударов по своей территории со стороны ХАМАС.

    Напомним, по словам члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, палестинское движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, но известно местонахождение только 50 из них. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда также подтвердил готовность палестинцев освободить 50–70 человек.

    Коментарии (2)
    14 ноября 2023, 14:56
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для Израиля важно, чтобы боевики ХАМАС утратили контроль над городом Газа, однако этого недостаточно для полной ликвидации движения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой.

    «Это северная часть территории сектора, которую командование ЦАХАЛ определило в качестве направления для своего наступления. Оттуда руководство Израиля ранее попросило уйти мирных жителей», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «На сегодняшний день у ХАМАС нет власти в городе Газа. Большинство боевиков уже ушло из населенного пункта, остались только небольшие группы, которые уничтожаются ЦАХАЛ. Недавно армией Израиля был взят парламент, из которого осуществлялось управление сектором», – отмечает собеседник.

    «Цель Израиля – это ликвидация ХАМАС, военной и политической составляющей этой группировки. Взятие Газы – серьезный шаг в решении этой задачи, так как на территории города располагалась большая часть складов, штабов и туннелей движения. Кроме того, там находился основной запас ракет», – подчеркивает он.

    «Однако взятие северной части сектора, куда входит и город Газа, полностью не решит проблему ХАМАС. Боевики движения все еще находятся на юге анклава, как и большинство мирных жителей. Армии Израиля необходимо уничтожить группировку и в этом районе, но как это будет сделано – пока неизвестно», – пояснил Кедми.

    «Израиль ставит перед собой три цели – прекратить обстрелы страны, освободить заложников и полностью уничтожить ХАМАС. Взятие города Газа очень важно для решения этих задач. На территории населенного пункта располагаются основные штабы и склады организации. Уничтожить их – это «обезглавить змею», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Взятие под контроль города Газа является ключевым моментом операции. После этого останется занять северную и южную часть сектора. Я полагаю, что острая фаза противостояния продлится до конца января. Окончательная зачистка территории от боевиков и налаживание мирной жизни продолжится до середины следующего года», – резюмировал Ципис.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой, а сторонники этой организации бегут на юг. Гражданское население, в свою очередь, грабит базы боевиков, так как у жителей сектора «нет доверия правительству».

    Галант указал, что у ХАМАС нет сил, которые способны остановить израильскую армию. На данный момент ЦАХАЛ наступает по всем направлениям, передает слова министра обороны страны Times of Israel.

    Солдаты израильской бригады «Голани» уже взяли под контроль парламент в городе Газа и сфотографировались на фоне трибуны, сообщает Times of Israel. С 2007 года в здании заседали законодатели ХАМАС.

    В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, заявил, что ЦАХАЛ должна сохранить постоянный контроль над территорией палестинского анклава.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа.

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    14 ноября 2023, 19:59
    Спецборт со второй группой россиян из Газы вылетел в Москву

    Самолет со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву.

    Отмечается, что в Москву прибудет почти 100 человек, которые в понедельник перешли из сектора Газа через КПП «Рафах», передает ТАСС.

    Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

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    14 ноября 2023, 01:59
    ХАМАС выразило готовность отпустить часть заложников в обмен на перемирие

    Член политбюро и представитель военного крыла ХАМАС аль-Хайя и Убейда выразили готовность отпустить часть заложников

    Tекст: Антон Антонов

    По словам члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, палестинское движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, но известно местонахождение только 50 из них. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда также заявил о готовности освободить 50–70 человек.

    Аль-Хайя сообщил, что Израиль «представил список из 100 имен заложников». По его словам, ХАМАС известно местонахождение «только 50 из них». Чтобы найти остальных, требуется прекратить огонь, заявил аль-Хайя. Сейчас обсуждается вариант «освобождения по 10 заложников каждый день в течение пяти дней», передает ТАСС.

    По версии аль-Хайи, Израиль «лжет своему народу и всему миру относительно вопроса о заложниках». Он заявил, что «три недели назад Египет предложил ХАМАС предложить число», и ХАМАС объявил о готовности «освободить 12 иностранных заложников, но оккупационные власти отказались от этого».

    Абу Убейда из «Бригад Иззэддина аль-Кассама» уточнил, что в ходе переговоров через катарских посредников палестинское движение требовало освободить находящихся в израильских тюрьмах 200 палестинских детей и 75 женщин. Израиль «потребовал освободить 100 женщин и детей». Палестинская сторона заявила, что «может в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что заложники «находятся у разных отрядов и служб», поэтому их трудно искать. При этом перемири должно включать «прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи». Убейда отметил, что «враг все еще медлит в отношении этого предложения».

    Напомним, канал Al Hadath сообщал, что стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Позднее сообщалось, что ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля вокруг больницы «Аш-Шифа».

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    14 ноября 2023, 14:07
    В Москве поменялись правила расчета платы за отопление

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал закон, наделяющий власти Москвы полномочиями по определению порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах.

    Согласно данным на сайте правовой информации, власти Москвы будут самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление.

    Уточняется, что действие положений принятого закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января прошлого года.

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    14 ноября 2023, 17:01
    В Кремле сообщили о переносе совещания Путина по ТЭК

    Песков: Совещание Путина по ТЭК перенесено

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о переносе запланированного на сегодня совещания Владимира Путина по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

    Песков пояснил, что многие находящиеся в повестке дня вопросы были решены в рабочем порядке, поэтому совещание по ТЭК, планировавшееся сегодня у главы государства, переносится, передает ТАСС.

    Новые сроки проведения совещания будут сообщены дополнительно, добавил Песков.

    Ранее во вторник Кремль анонсировал совещание Путина по ТЭК.

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    14 ноября 2023, 19:23
    Турция подала иск против Нетаньяху в МУС

    Турция обвинила Нетаньяху в «геноциде» в Газе и подала иск против него в МУС

    Tекст: Вера Басилая

    Народ Турции подал иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, он обвиняется в геноциде в секторе Газа и преступлениях против человечества, сообщили адвокаты правящей Партии справедливости и развития.

    Адвокат Метин Кюлюнк написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что он вместе с двумя коллегами, «представляя совесть граждан Турецкой Республики», подали иск в Международный уголовный суд в Гааге «против Гитлера XXI века» Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    Он опубликовал первую страницу иска и уточнил, что иск на 23 страницах подан через министерство юстиции Турции, которое направит документ в МУС.

    Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху ждет конец политический карьеры.

    Также Эрдоган обвинил Израиль в «массовых убийствах» в секторе Газа.

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    14 ноября 2023, 09:28
    Страны АТЭС отметили риск ущерба экономике от конфликта на Ближнем Востоке

    Глава Минфина США Йеллен: Страны АТЭС отметили риск ущерба экономике от конфликта на Ближнем Востоке

    Участники встречи стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) согласились, что обострение конфликта на Ближнем Востоке создает риски для мировой экономики, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

    По ее словам, в данный момент значительного ущерба экономике нанесено не было, но страны считают важным не допустить расширения конфликта, передает ТАСС.

    Министр подчеркнула, как важно стремиться сделать все возможное, чтобы сдержать конфликт между Израилем и ХАМАС, чтобы он «не стал более широким региональным конфликтом».

    А это, по ее мнению, может представлять угрозу для мировых перспектив.

    Тем временем ХАМАС выразило готовность отпустить часть заложников в обмен на перемирие.

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    14 ноября 2023, 10:41
    Армия Израиля заявила о нанесении удара по лагерю военно-морских сил ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВМС страны нанесли удар по военному лагерю, используемому военно-морскими силами ХАМАС для тренировок и хранения оружия.

    Как говорится в сообщении ЦАХАЛ, ночью солдаты ВМС Израиля нанесли удар по военному лагерю, используемому военно-морскими силами ХАМАС для тренировок и хранения оружия, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, армия Израиля заявила, что за день нанесла удары по 200 объектам, в том числе по объектам по производству оружия, пусковым установкам противотанковых ракет и центрам руководства ХАМАС.

    Ранее армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане.

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    14 ноября 2023, 21:44
    СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время

    CNN: ХАМАС может освободить часть заложников в ближайшие дни или недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников может быть освобождена в ближайшее время, сообщает CNN.

    ХАМАС может освободить некоторых заложников в ближайшие дни или недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата, передает РИА «Новости».

    При этом ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что окончательные условия для заключения сделки по освобождению заложников еще не выработаны.

    Во вторник стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам.

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    14 ноября 2023, 13:22
    Врачи допустили к полету в Москву вторую группу эвакуированных из Газы россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне из второй группы, эвакуированной из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии, их допустили к полету в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

    По его словам, специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава и федеральных медорганизаций осмотрели во вторник 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей (четверо в возрасте до трех лет) и две беременные женщины, передает ТАСС.

    Страдающим неинфекционными заболеваниями выданы необходимые медикаменты, одному из пациентов выполнена перевязка.

    «Состояние всех по результатам удовлетворительное, к полету допущены. В полете их будут сопровождать медработники», – сказал он.

    Напомним, в понедельник спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Зачем США возрождают технологию «летающего крыла»

    В США провели испытания бомбардировщика B-21 Raider, созданного в соответствии со схемой «летающего крыла». Долгое время данная технология считалась тупиковой ветвью развития авиации, однако современные системы пилотирования вдохнули новую жизнь в некогда забытые разработки. Чего хотят добиться Штаты с помощью новой модели самолета и чем на это может ответить Россия? Подробности

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    Запад создает политика на смену Зеленскому

    Подспудные разговоры о том, что главком ВСУ Валерий Залужный будет претендовать на место Зеленского, наконец получили на Украине некоторые подтверждения. Кто и почему вбросил эту идею в публичное пространство и какое отношение к этому имеют и Запад, и сам лидер киевского режима? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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