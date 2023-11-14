Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
В Шереметьево установили радиолокационный комплекс для обнаружения беспилотников
Аэропорт Шереметьево установил радиолокационный комплекс для обнаружения и подавления БПЛА
Аэропорт Шереметьево установил радиолокационный комплекс для обнаружения и подавления БПЛА, говорится в материалах аэропорта об обеспечении комплексной безопасности.
Как указано в документе, с целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс «ЕНОТ-СД», предназначенный для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех, передает ТАСС.
Как говорится на сайте компании-разработчика комплекса АО НПЦ «ЭЛВИС», максимальная дальность обнаружения типовой цели «ЕНОТ-СД» составляет три тысячи метров.
Ранее Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об уничтожении летевших на столицу украинских беспилотников над территорией Московской, Калужской и Тверской областей.