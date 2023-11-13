В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева
За убийство журналиста Соловьева фигуранту дела обещали 1 млн рублей
Уроженец Эстонии Максим Дружинин признал вину в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева, он заявил, что ему обещали 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине.
Как говорится в материалах дела, до покушения мужчине обещали 400 тыс. рублей, а еще 600 тыс. рублей уже после совершения преступления, передает ТАСС.
Фигурант планировал привести в действие взрывное устройство либо в личном автомобиле журналиста, либо использовать вслепую курьера при доставке еды. Чтобы отвлечь внимание, планировалось кидать коктейли Молотова в служебный автомобиль полиции.
В рамках уголовного дела были задержаны шесть участников запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.
Ранее в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.