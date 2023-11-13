Болеющего пневмонией режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве

Tекст: Антон Антонов

В соцсети «ВКонтакте» киношкола сообщает, что режиссеру «стало резко хуже» на фоне перенесенного инсульта. Митта «не мог даже самостоятельно сидеть». При этом ранее к нему «уже приезжала бригада скорой», но он «отказался от госпитализации, несмотря на рекомендацию врачей».

В воскресенье помощник Митты Геннадий Иванов сообщил, что режиссеру вызывали скорую из-за высокой температуры. Иванов заявлял, что в последний раз виделся с Миттой месяц назад и тот пребывал «в бодром состоянии», передает РИА «Новости».

В июле сообщалось, что Митта был доставлен в больницу имени Боткина в Москве . Митта режиссировал такие фильмы, как «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», а также сериал «Граница: Таежный роман». В 2014 году вышла его последняя картина – «Шагал – Малевич».