Зеленский захотел поговорить с Трампом

Медведев прокомментировал вступление Украины в НАТО без Крыма и Донбасса

Медведев: В Европе уже не считают Крым и Донбасс украинскими территориями

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Медведев в своем Telegram-канале, Европа сегодня бурлит, на улицах собираются сотни тысяч протестующих против «циничной западной поддержки насилия в Газе». По его словам, «под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине», передает РИА «Новости».

К таким предложениям Медведев отнес принятие Украины в НАТО, но без Крыма и Донбасса. Это значит, по его мнению, что в их понимании эти территории уже точно не относятся к Украине.

Он отметил, что это неплохо, но важно идти дальше. «Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное – никакая не Украина», – заявил замруководителя Совбеза.

После этого, по мнению Медведева, останется «всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идет на выборы, – не президент, а узурпатор», «украинский язык – не язык, а суржик», «Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории».

«А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать», – добавил он.

Также Медведев выдвинул идею «вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в альянсе».

«Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром что ли натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье», – написал он.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».