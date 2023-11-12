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Зеленский захотел поговорить с Трампом
Офис Зеленского попытался организовать его телефонный разговор с Трампом
Офис украинского президента Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом, сообщили близкие к офису Зеленского источники.
Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов в отношениях с США. Как пишут украинские СМИ, Трамп через республиканское большинство фактически получил контроль над Палатой представителей Конгресса США, передает ТАСС.
Источник заявил, что в команде президента Украины «это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», который хочет добиться поддержки бывшего лидера США в связи с тем, что Палата представителей препятствует выделению Киеву американской помощи.
Напомним, Трамп не принял приглашения Зеленского посетить Украину. Трамп сказал, что «уважает президента Зеленского», но такой визит считает «неуместным», поскольку сейчас, дела с Зеленским ведет администрация Джо Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.