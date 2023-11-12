Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.10 комментариев
В Малом театре рассказали о состоянии Соломина
Директор Малого театра Михайлова рассказала об улучшении состояния Соломина
В состоянии народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина наметилось улучшение, сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
Как указала Михайлова, состояние Юрия Мефодьевича стабильное. По ее словам, у него даже наметились улучшения, передает РИА «Новости».
Она рассказала, что его состояние по сравнению с пятницей заметно улучшилось. Директор театра добавила, что врачи начали задумываться о переводе Соломина из реанимации в обычную палату, где он будет продолжать лечение.
Напомним, Соломин был госпитализирован 6 ноября после потери сознания. Врачи рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Позже стало известно, что Соломин продолжает лечение в больнице.