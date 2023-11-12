В Малом театре рассказали о состоянии Соломина

Директор Малого театра Михайлова рассказала об улучшении состояния Соломина

Tекст: Валентина Григоренко

Как указала Михайлова, состояние Юрия Мефодьевича стабильное. По ее словам, у него даже наметились улучшения, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что его состояние по сравнению с пятницей заметно улучшилось. Директор театра добавила, что врачи начали задумываться о переводе Соломина из реанимации в обычную палату, где он будет продолжать лечение.

Напомним, Соломин был госпитализирован 6 ноября после потери сознания. Врачи рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Позже стало известно, что Соломин продолжает лечение в больнице.