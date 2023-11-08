8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Стало известно о состоянии худрука Малого театра Соломина
В Малом театре рассказали о состоянии худрука Соломина
Народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.
По ее словам, Соломин остается в больнице под наблюдением врачей, передает ТАСС.
В пресс-службе Малого театра отметили, что худрук находится в стабильном состоянии и удаленно решает рабочие вопросы.
Известно, что он перенес инсульт в легкой форме и сейчас находится в палате интенсивной терапии.
Напомним, Соломин был госпитализирован 6 ноября после потери сознания. Врачи рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.