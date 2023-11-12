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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    12 ноября 2023, 05:51

    Bellator решила не лишать Усмана Нурмагомедова чемпионского титула

    Атлетическая комиссия Калифорнии: Bellator не будет лишать Усмана Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе

    Tекст: Антон Никитин

    Организация Bellator не будет лишать российского бойца Усмана Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе, несмотря на полугодовую дисквалификацию, сообщили в Атлетической комиссии штата Калифорния.

    В Атлетической комиссии штата Калифорния сообщили, что вопрос о лишении чемпионского титула Усмана Нурмагомедова не стоит, передает ТАСС.

    Ранее американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил о дисквалификации Нурмагомедова на полгода за нарушение антидопинговых правил.

    Позже менеджер бойца Ризван Магомедов объяснил, что Усман Нурмагомедов за три месяца до боя проходил лечение и принимал препараты по назначению врача, а после выявления в тесте запрещенных веществ предоставил все справки и документы.

    9 ноября 2023, 21:12
    Песков призвал внимательно отнестись к заявлениям США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ – 2», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна уничтожит «Северный поток» и «Северный поток – 2», а через какое-то время они были взорваны. Поэтому, считает Песков, мировой общественности следует обратить внимание на слова об «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС.

    Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ – 2».

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    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

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    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

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    11 ноября 2023, 09:58
    Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине

    Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине и Иране

    Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жесткий разговор» по основным положениям китайско-американских отношений, пишет Politico.

    Согласно данным источников издания, разговор пойдет также о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте, передает RT.

    Уточняется, что Байден планирует убедить китайского председателя повлиять на Иран, чтобы последний не начинал направленные на «эскалацию конфликта на Ближнем Востоке»действия.

    Кроме того, важной темой на обсуждения политиков названа «поддержка России со стороны Китая в украинском конфликте».

    Ранее сообщалось, что руководство стран Запада уже начало за кулисами обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

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    10 ноября 2023, 23:52
    На турнире по ММА в Подмосковье произошла массовая драка

    На турнире по ММА в Одинцовском районе Подмосковья произошла массовая драка в зрительном зале

    Tекст: Антон Никитин

    На турнире по боям смешанного стиля (ММА) в Live Arena в Новоивановском Одинцовского района Московской области произошла массовая драка в зрительном зале.

    Подрались руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Драка переросла в массовую с участием сидевших зрителей. В потасовку вмешалась охрана и ОМОН. Позднее Носаев и Алеев покинули арену, передает ТАСС.

    Турнир проходит под эгидой Fight Nights.

    Напомним, в начале октября появилась информация, что Международная федерация ММА решила не допускать к соревнованиям россиян.

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    10 ноября 2023, 20:23
    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы сохранить территории

    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские генералы должны сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся территории, в том числе Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media обратился к генералам ВСУ, посоветовав им «взять пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским». По словам разведчика, убивать его не надо, просто свергнуть, передает РИА «Новости».

    Как заявил Риттер, свержение Зеленского могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

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    9 ноября 2023, 14:58
    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке

    Востоковед Семенов: Обострение между США и Сирией приведет к еще большей эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ближневосточные государства считают неприемлемым пребывание военных США в регионе. Этот факт становится основой всех конфликтов между сторонами, поэтому противоречия между ними будут возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США.

    «Столкновение США и Сирии стало результатом общего обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с конфликтом в Газе. В регионе располагается много американских баз. И в последнее время увеличивается количество случаев нападения на военных. Допускаю, что это может быть связано с поддержкой Вашингтоном Израиля», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «На фоне подобных нападений Пентагон, вероятно, принял решение об атаке объектов Ирана, расположенных на территории Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин назвал удары «самообороной». С одной стороны, с ним сложно не согласиться – пострадали американцы, исполнявшие свои воинские обязанности, поэтому власти хотят их защитить», – рассуждает эксперт.

    «Но если смотреть на ситуацию глазами стран Ближнего Востока, то нахождение американских сил на этой территории в принципе неприемлемо. И тогда обстрелы Ирана выглядят как высшее проявление несправедливости, которое нельзя оставлять без внимания», – продолжает он.

    «Более того, в данной ситуации Дамаск выглядит более уязвимой стороной. США обладают колоссальными авиационными возможностями в этом регионе, что позволит им достаточно быстро подавить силы САР. Тем не менее сам факт столь мощного обострения рискует обернуться для региона крайне негативными последствиями. Эскалация продолжит набирать обороты, и текущие атаки точно не станут последними», – считает востоковед.

    «Предугадать исход конфронтации практически невозможно. Ближневосточные события отличаются особой запутанностью. Сложно оценить даже баланс сил в регионе, поскольку важных игроков чрезвычайно много. Кроме того, противоборствующие стороны зачастую прибегают к помощи более мелких групп, которые тоже могут серьезно поменять ход событий», – акцентирует собеседник.

    Резюмируя, Семенов выразил уверенность в том, что Ближний Восток ожидают кардинальные преобразования. «История подошла к моменту трансформации геополитической арены, в связи с чем за происходящим на Ближнем Востоке необходимо пристально наблюдать», – заключил он.

    Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США. Об этом сообщает издание Al Mayadeen. Отмечается, что бои начались после того, как ВВС Штатов атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На стороне американцев также выступают курдские «Силы демократической Сирии».

    Также сообщалось об «ожесточенных столкновениях». При этом основные силы США располагаются со стороны к востоку от Евфрата, а представители Дамаска – к западу от реки. Текущее обострение произошло в связи с атакой Штатов на склады с оружием, расположенные на востоке Сирии, пишет «Коммерсант».

    При ударе погибли девять человек. Израильская авиация также обстреляла некоторые объекты на юге страны. На этом фоне американские базы вновь подверглись обстрелам. Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что действия Штатов были продиктованы необходимостью «самообороны».

    Как сообщают NBC News, таким образом военное ведомство ответило на серию нападений на персонал США в странах Ближневосточного региона. По словам Остина, так Вашингтон продемонстрировал готовность «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Он также подчеркнул, что страна готова продолжать «осуществлять миссии в Ираке и Сирии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории России).

    На этом фоне у побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    Потерю дрона уже подтвердили в Пентагоне. В настоящий момент Центральное командование американских вооруженных сил, в зону которого входит Ближний Восток, проводит расследование по обстоятельствам инцидента.

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    11 ноября 2023, 09:23
    Бывший чиновник Минобороны США рассказал, как какое будущее ждет Зеленского

    Asia Times: Западные представители сместят Зеленского из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада сместят украинского президента Владимира Зеленского с его поста по причине провалов ВСУ и неспособности победить в конфликте с Россией, выразил мнение экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен изданию Asia Times.

    По его словам, Зеленскому придется провести президентские выборы в марте следующего года, после чего его сменят, однако в случае, если он станет сопротивляться, его уберут вследствие похожей на Майдан революции, передает РИА «Новости».

    Брайен отметил, что Запад продолжает осознавать тот факт, что Украина не одержит победу в конфликте, так как украинские военные терпят поражение за поражением, а российские военные тем временем сжигают поставленную Западом Киеву дорогостоящую технику.

    При этом экс-помощник замминистра американского оборонного ведомства подчеркнул, что в случае, если конгресс будет тянуть время или администрация выразит согласие на гораздо меньшую сумму, то действующему украинскому президенту «придет конец».

    В этом контексте Брайен добавил, что Вашингтон может осознать, что это – единственный выход, так как Зеленский, очевидно, не хочет добровольно уходить в отставку.

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

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    9 ноября 2023, 14:56
    МИД: США выдали визы не всем представителям России на саммит АТЭС

    Захарова: США выдали визы не всем представителям России на саммит АТЭС в Сан-Франциско

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон все еще не выдал визы всем представителям делегации России для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированном на 15–17 ноября в Сан-Франциско, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Известно, что до саммита (АТЭС) остается менее недели, и до сих пор не всем российским представителям выданы американские визы, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию. В Кремле заверили, что Россия будет представлена на саммите АТЭС в Сан-Франциско на должном уровне.

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    9 ноября 2023, 13:23
    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание госдолга

    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание своего госдолга

    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание госдолга
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственный долг Соединенных Штатов уже достиг таких объемов, что скоро «бумаги будет не хватать», чтобы печатать доллары на его обслуживание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, что Соединенные Штаты фактически около 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга.

    «Бумаги скоро будет не хватать», – приводит его слова ТАСС.

    В середине сентября государственный долг США впервые превысил уровень в 33 трлн долларов.

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    10 ноября 2023, 06:46
    Чиновник ЕС заявил о намерении ОАЭ сократить объем поставок товаров в Россию

    Bloomberg заявило о согласии ОАЭ на требование Запада сократить объем поставок ряда товаров в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Чиновник Евросоюза утверждает, что ОАЭ согласились сократить объем поставок в Россию ряда товаров двойного назначения.

    Как сообщают источники Bloomberg, Еврокомиссия проинформировала послов стран ЕС о таком решении. Утверждается, что аналогичное решение обсуждают с Турцией, передает ТАСС.

    Сейчас экспортный контроль ОАЭ касается в основном продуктов нефтехимической промышленности. Как сообщает Bloomberg, в перечень планируется внести 45 категорий товаров двойного назначения из списков США и ЕС. Для реэкспорта этих категорий товаров нужно будет доказать, что они предназначены для гражданского применения.

    Bloomberg полагает, что ЕС и США оказали на Абу-Даби давление, поскольку опасаются, что ОАЭ продают в Россию подсанкционную продукцию, в том числе компьютерные чипы, а Россия использует получаемые из ОАЭ товары двойного назначения для производства вооружений.

    Напомним, весной сообщалось, что страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию ряда товаров, которые якобы могут использоваться в военных целях. Товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2022 года увеличился на 68%.

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    10 ноября 2023, 23:39
    Международная федерация гимнастики объявила критерии допуска россиян

    Международная федерация гимнастики выработала критерии допуска россиян на соревнования под эгидой организации

    Tекст: Антон Никитин

    Международная федерация гимнастики (FIG) разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации, сообщается в документах.

    Согласно документам, до соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям стран будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности, передает ТАСС.

    Кроме спортсменов до участия в соревнованиях могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Российские или белорусские государственные служащие и официальные лица не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG, а также не могут быть заявлены в качестве вспомогательного персонала.

    Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение десяти дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    В начале октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов.

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    10 ноября 2023, 20:59
    США начали испытания бомбардировщика B-21 Raider

    Associated Press: США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider

    США начали испытания бомбардировщика B-21 Raider
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider, сообщила представитель американских ВВС Энн Стефанек агентству Associated Press.

    Стефанек отметила, что испытания являются критически важным шагом для «долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении США, союзников и партнеров», передает ТАСС.

    Бомбардировщик совершил испытательный полет около Палмдейла в Калифорнии, где проводилась его разработка компанией Northrop Grumman. В США планируют ввести в эксплуатацию 100 таких самолетов разной конфигурации. Raider должен стать основным стратегическим бомбардировщиком США и ключевым элементом ядерной триады.

    Ранее США приостановили полеты всех стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после пожара.

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    10 ноября 2023, 14:04
    Рар: Европарламент не признает провал антироссийских санкций

    Политолог Рар: Брюссель не оставит надежд полностью отрезать Россию от мировой экономики

    Рар: Европарламент не признает провал антироссийских санкций
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе не удовлетворены тем, что часть государств продолжает торговлю с Россией. Брюссель и Вашингтон планируют вводить санкции в отношении таких стран, поскольку от эффективности антироссийских рестрикций зависит репутация Европы и США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так».

    «В западном мире Европарламент всегда являлся органом, наиболее критично настроенным по отношению к России. Его представители хотят наказать Москву за начало конфликта на Украине. Осуществить задуманное планируется через разрушение экономики РФ и ее полную изоляцию от глобальной финансовой системы», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    «Однако, несмотря на беспрецедентный масштаб, введенные против России санкции оказались бесполезными. Многие страны, за исключением США, ЕС и их некоторых азиатских союзников, благополучно обходят созданные ограничения, поскольку не хотят разрывать отношения с Москвой», – отмечает эксперт.

    «Разумеется, сложившаяся ситуация неприемлема для Брюсселя и Вашингтона. Западные страны не собираются сдаваться, поэтому грозят рестрикциями тем, кто пытается сохранить контакты с Москвой. Этим и объясняется активизация евродипломатии на постсоветском пространстве», – акцентирует собеседник.

    «США и ЕС хотят разрушить экономические связи Москвы с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа. Китай, Индия и Турция также создают трудности для реализации задуманного. Но эти игроки слишком сильны и самостоятельны, чтобы навязывать им свою волю», – подчеркивает Рар.

    «Примечательно, что, по мнению Европарламента, ограничения должны работать даже после окончания конфликта на Украине. Брюссель напрямую связывает достижение данной цели с собственным международным авторитетом. Ведь пока в ЕС власть полностью принадлежит «либеральной элите», – считает эксперт.

    «Конечно, в организации есть такие страны как Венгрия, которые пытаются сопротивляться введению санкций в отношении России. Однако они пока не могут оказывать значительного влияния. К тому же, в настоящее время ведутся «разборки» в отношении тех, кто не проявляет особого энтузиазма в борьбе с Москвой. США достаточно жестоко расправляются с оппонентами, появившимися в стане союзников», – уточняет собеседник.

    «Более того, в Брюсселе отчаянно пытаются поддерживать Украину. Ведь все понимают – проигрыш ВСУ станет поражением ЕС и НАТО, чего, по мнению Европарламента, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах», – резюмирует Рар.

    Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента (ЕП) словами «у ЕС что-то пошло не так». Отмечается, что ЕП, последовательно выступавший за ужесточение ограничений против Москвы, в резолюции усомнился в их эффективности.

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны, по сути, призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с Москвой. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат документу.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от Еврокомиссии (ЕК) пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз. Это решение отражено в резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    В документе сказано, что Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования. Подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение предписаний дискредитирует их цель, передает содержание резолюции РИА «Новости». В сентябре Еврокомиссия запретила въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях. Ограничения коснулись также смартфонов, драгоценностей и ноутбуков.

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