В центре «ФОБОС» предупредили россиян о магнитных бурях

Синоптик Леус предупредил россиян о магнитных бурях в ночь с 11 на 12 ноября

Tекст: Антон Никитин

Синоптик предупредил в своем Telegram-канале, что на Земле ожидаются магнитные бури.

Леус пояснил, что Солнце, приближаясь к пику своего очередного цикла, становится все активнее и активнее. По словам ведущего специалиста центра «ФОБОС», в субботу вечером геомагнитное поле перейдет в слабо возмущенное состояние, а в ночь на воскресенье возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1.

Синоптик отметил, что, по предварительным прогнозам, магнитная буря ожидается непродолжительной, и во второй половине воскресенья интенсивность возмущений уменьшится, и геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» напомнил, что магнитные бури могут стать причинами помех в радиосвязи, вызвать сбои в работе энергетических систем, а также перебои в работе космических аппаратов. Леус не исключил появления полярного сияния.

Синоптик отметил, что в периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям необходимо соблюдать некоторые предосторожности: желательно ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций, и, по возможности, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, ученые недооценили мощность магнитной бури, начавшейся на Земле в прошлое воскресенье.