Ученые просчитались в оценках мощности магнитной бури

Политолог: Визит Блинкена в Палестину обернулся фиаско

Американист Дудаков: Арабские страны неохотно относятся к «хитрому плану» США по Палестине

Tекст: Олег Исайченко

«Еще один маневр госсекретаря Блинкена закончился фиаско. Он неожиданно посетил Рамаллу на Западном берегу Иордана, чтобы встретиться с Махмудом Аббасом. Публично они так ни о чем не договорились, а непублично, скорее всего, переругались», – пишет политолог-американист Дудаков в своем Telegram-канале.

По его словам, Блинкен приехал к палестинцам де-факто с пустыми руками, «хоть и пообещал им когда-нибудь в будущем гуманитарную помощь». «Но это вилами по воде написано – ведь республиканцы в Конгрессе наотрез отказываются давать деньги палестинцам», – напомнил эксперт.

«От госсекретаря требовали оказать давление на Израиль ради перемирия, но и тут Блинкен ни о чем не договорился. Госдепартамент предложил хитрый план – создать Палестинское государство под эгидой арабских стран. Но они сами неохотно к этому относятся. К тому же неясно, кто именно – Египет ли, Иордания, Саудовская Аравия – будет играть в этом главную роль», – указал аналитик.

«На фоне политической импотенции Белого дома активизировался Трамп. С одной стороны, он обещает ввести ограничения на въезд мусульман и арабов в США. А с другой – всех замирить, вернув подорванные Авраамовы соглашения арабского мира с Израилем. И в этот раз даже попытаться как-то затащить в них Иран – возможно, с обещанием снятия всех санкций», – предположил эксперт.

«Популистская риторика Трампа добавляет ему очков. В последнем опросе NYTimes он уже обходит Байдена в пяти из шести ключевых штатов на выборах. Если бы выборы прошли завтра, Трамп бы разгромно победил, получив больше 300 выборщиков. Чем кризисней обстановка, тем сильнее будут позиции Трампа, обещающего избирателям остановить скатывание к Третьей мировой войне», – заключил Дудаков.

Напомним, ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что переход сектора Газа под управление палестинского государства возможен в рамках всеобъемлющего политического решения: оно должно регулировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Он также подчеркнул, что сектор Газа – неотъемлемая часть Палестины.

Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале указал, что, «если судить по американским высказываниям после встречи Блинкена и Аббаса, в Вашингтоне хотели бы передать ответственность за Газу ПНА (Палестинской национальной администрации). ХАМАС выгнал ее оттуда в 2007 году».

Ранее Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Джо Байдена.