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Ученые просчитались в оценках мощности магнитной бури
Магнитная буря, начавшаяся на Земле в воскресенье, оказалась сильнее, чем ожидалось, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
По информации ИСЗФ, ученые неверно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, передает РИА «Новости».
Мощный плазменный поток был выброшен Солнцем в сторону Земли 3 ноября. Ожидалось, что выброс подойдет к Земле 6 ноября, поскольку по времени он совпал со слабой солнечной вспышкой, поэтому рассматривался как рядовой, однако облака газа дошли до Земли всего за двое суток ударили по магнитному полю существенно сильнее.
По оценкам ученых, в понедельник утром Земля еще будет находиться в облаке солнечной плазмы, в котором имеется собственное магнитное поле, противоположное к направлению земного магнитного поля.
«Это могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии поля выброса с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу», – пояснили в ИСЗФ.
Накануне жители некоторых регионов России, Украины и Белоруссии увидели аномальное красное свечение в небе, вызванное сильной магнитной бурей.