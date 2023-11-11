До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.10 комментариев
В Баварии приравняли пропалестинский лозунг к нацистским
Suddeutsche Zeitung: Прокуратура Баварии приравняла пропалестинский лозунг к нацистским
Лозунг «От реки до моря Палестина будет свободна» подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским девизам, лозунгам СС, сообщила Suddeutsche Zeitung.
Старший прокурор Мюнхена Андреас Франк заявил, что любой, кто публично использует пропагандистские материалы запрещенных организаций, будет привлечен к ответственности, передает РИА «Новости».
Уголовное наказание также грозит за публичную демонстрацию зеленых повязок, на которых белыми буквами написано «Рыцари бригад Кассам», и флага ХАМАС.
Ранее министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране движения ХАМАС и организации «Самидун» поддерживающей пропалестинские протесты.
До этого парламент Нидерландов признал лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной» призывом к насилию.