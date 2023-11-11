До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.8 комментариев
Дудя решили проверить на дискредитацию ВС России
ТАСС: Прокуратура Москвы проверяет Юрия Дудя на дискредитацию ВС России после интервью Цыгановых
Прокуратура Москвы проверяет журналиста Юрия Дудя* (признан в России СМИ-иноагентом) по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что прокуратура Москвы будет проводить проверку в отношении журналиста Юрия Дудя* (признан СМИ-иноагентом) до начала декабря, в случае необходимости ее проведение будет продлено.
В ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который отметил, что журналист в течение всего трехчасового интервью Цыгановых, цинично и уничижительно высказывался о действиях российской армии на Украине, называя СВО войной, а также непосредственно о президенте России. Бородин считает, что есть все основания привлечь Дудя к уголовной ответственности.
Ране в соцсетях певицы Виктории Цыгановой сообщалось о том, что к ней домой пришли с обыском, якобы после интервью с Дудем.
Позже супруг певицы заявил, что информация о якобы прошедшем обыске в доме Цыгановых оказалась розыгрышем.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом