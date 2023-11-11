Дудя решили проверить на дискредитацию ВС России

ТАСС: Прокуратура Москвы проверяет Юрия Дудя на дискредитацию ВС России после интервью Цыгановых

Tекст: Вера Басилая

Источник ТАСС сообщил, что прокуратура Москвы будет проводить проверку в отношении журналиста Юрия Дудя* (признан СМИ-иноагентом) до начала декабря, в случае необходимости ее проведение будет продлено.

В ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который отметил, что журналист в течение всего трехчасового интервью Цыгановых, цинично и уничижительно высказывался о действиях российской армии на Украине, называя СВО войной, а также непосредственно о президенте России. Бородин считает, что есть все основания привлечь Дудя к уголовной ответственности.

Ране в соцсетях певицы Виктории Цыгановой сообщалось о том, что к ней домой пришли с обыском, якобы после интервью с Дудем.

Позже супруг певицы заявил, что информация о якобы прошедшем обыске в доме Цыгановых оказалась розыгрышем.