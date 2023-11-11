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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    8 комментариев
    11 ноября 2023, 17:33

    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе

    Asharq: Участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль несет ответственность за вооруженный конфликт в секторе Газа, война в анклаве не может быть классифицирована как самооборона, следует из проекта итоговой резолюции совместного саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Телеканал Asharq привел выдержку из предполагаемой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, в которой говорится, что осуждается «израильская агрессия» против сектора Газа, а также отрицается какое-либо оправдание войны в анклаве, передает ТАСС.

    В то же время в ходе арабского саммита в Эр-Рияде состоялась встреча президентов Египта и Сирии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада. В переговорах приняли участие члены сопровождающих делегаций, в том числе египетский и сирийский министры иностранных дел.

    В Саудовской Аравии прошли два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

    Король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа.

    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

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    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (13)
    11 ноября 2023, 12:09
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ожесточенных боев палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    По данным агентства Tasnim, палестинские бойцы дали отпор ЦАХАЛ на более чем пяти направлениях в городе Газа, передает RT. Сообщается, что в результате построения мощной линии обороны было остановлено продвижение армии Израиля к больнице «Аш-Шифа», несколько израильских военнослужащих погибли.

    Накануне школа «Аль-Бурак» в секторе Газа подверглась обстрелу, погибли 25 человек.

    Коментарии (12)
    10 ноября 2023, 19:48
    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа

    Замглавы МИД Богданов: Эвакуация россиян из сектора Газа может занять до трех дней

    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Как указал Богданов, это три дня максимум, все зависит от пропускной способности самого КПП, передает ТАСС.

    Он также добавил, что работа Рафаха была заблокирована 10 ноября, но проблема будет решена. «Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», – подчеркнул замглавы МИД.

    Ранее сообщалось, что в пятницу через КПП Рафах первые 85 россиян покинут сектор Газа.

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами израильского посла в Москве Александра Бен Цви, который заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 15:30
    Эрдоган жестко раскритиковал позицию Запада по сектору Газа

    Президент Турции Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа

    Эрдоган жестко раскритиковал позицию Запада по сектору Газа
    @ Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

    Эрдоган напомнил, что когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, в то время, как в секторе Газа погибли почти 20 тыс. человек, и никто не сказал ни слова, передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер назвал поведение западных стран, не призывающих Израиль к прекращению огня, «трусостью» и «отсутствием совести», а их молчание «постыдным».

    Эрдоган также подчеркнул, что итоги голосования ГА ООН по резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке показали, что поддерживающие Израиль страны в меньшинстве. По его словам, за резолюцию высказалась 121 страна, что показало, насколько одиноки Израиль и те, кто его поддерживают, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открылись два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и исламских стран, посвященных ситуации в секторе Газа.

    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение», которое поможет прекратить нападения Израиля в Газе.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 14:21
    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение»

    Движение ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран помочь прекратить агрессию в Газе

    ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение»
    @ Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира принять «историческое решение», которое поможет прекратить способствующее прекращению израильской агрессии в секторе Газа, говорится в заявлении организации.

    ХАМАС призвало глав арабских и исламских государств задействовать «все их возможности» и надавить на администрацию США, которая «несет прямую ответственность за геноцид в секторе Газа», передает ТАСС.

    Напомним, два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    В МИД России заявили, что планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 06:20
    Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

    Премьер Израиля Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

    Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.

    Нетаньяху заявил в социальной сети X, что ответственность за любой ущерб, нанесенный гражданскому населению, лежит на ХАМАС, а не на Израиле, передает РИА «Новости».

    По словам политика, Израиль делает все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям, призывает их покинуть районы боевых действий, а в палестинском движении ХАМАС делают все возможное, чтобы не допустить перемещения людей в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита.

    «Преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Лидеры мира должны осудить ХАМАС.., а не Израиль», – заявил Нетаньяху.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Коментарии (9)
    10 ноября 2023, 20:50
    В МИД назвали условие для визита Махмуда Аббаса в Россию

    Замглавы МИД Богданов: Визит Аббаса в Россию состоится, когда палестинская сторона назначит удобное время

    Tекст: Вера Басилая

    Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию состоится, когда палестинская сторона определит удобное время, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Богданов заявил, что приглашение российского руководства посетить Россию для Махмуда Аббаса остается открытым и в силе и состоится в любое время, которое палестинское руководство сочтет возможным, эта встреча очень важна, передает ТАСС.

    Ранее Богданов заявил, что запланированный визит Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит Махмуда Аббаса в Россию остается в повестке дня. До этого Песков отмечал, что Путин в ходе визита Аббаса прежде всего обсудит ситуацию на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 04:59
    Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа

    Президент Франции Макрон: Бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания

    Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бомбардировки израильской армии по мирным жителям сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон в интервью вещательной корпорации Би-би-си призвал Израиль остановиться, передает ТАСС.

    «Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно», – сказал Макрон.

    При этом французский политик отметил, что он – «не судья», чтобы говорить о том, нарушает ли ЦАХАЛ законы и обычаи войны.

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    По словам президента Франции, из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации нет иного выхода, кроме как сначала объявить гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь, чтобы защитить мирных жителей, которые не имеют никакого отношения к террористам.

    Макрон подчеркнул, что ответные действия Израиля и принимаемые им меры по борьбе с терроризмом должны отвечать нормам международного права.

    Макрон также особо подчеркнул, что осуждает нападение радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом. При этом, по его словам, «для обеспечения безопасности самого Израиля в средне- и долгосрочной перспективе важно признать, что все жизни имеют значение».

    Напомним, 24 октября Макрон совершил визит в Израиль.

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    10 ноября 2023, 19:38
    Израильские футболисты спрятались от обстрела перед игрой отбора на Евро

    Футболисты сборной Израиля были вынуждены укрыться от обстрела перед матчем чемпионата Европы

    Tекст: Александра Юдина

    Футболисты сборной Израиля были вынуждены укрыться от обстрела перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

    На опубликованном в аккаунте Футбольной ассоциации Израиля видео в соцсети X (ранее «Twitter» запрещен в России) заметно, как игроки выбегают из автобуса после того, как услышали сигнал тревоги и звуки обстрелов, передает РИА «Новости».

    Позднее футболисты спрятались за ограждение на обочине трассы.

    Напомним, сборная Израиля проведет гостевой матч против команды Косова 12 ноября. На сбор вызван защитник московского «Динамо» Эли Даса. После шести матчей израильтяне с 11 очками занимают третье место в турнирной таблице группы I.

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    10 ноября 2023, 17:59
    Нетаньяху: Израиль сохранит военный контроль над Газой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы.

    Как пишет портал Ynet, главы муниципалитетов призвали Нетаньяху разъяснить, что будет с сектором Газа после завершения военной операции Израиля, передает ТАСС.

    Как указал премьер, армия Израиля намерена сохранить контроль над сектором, Израиль не собирается отдавать его внешним силам.

    В среду пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава.

    Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг.

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    11 ноября 2023, 16:22
    Президент Ирана: Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление Израилю

    Президент Ирана Раиси: Иранцы «целуют руки» ХАМАС за его сопротивление Израилю

    Президент Ирана: Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление Израилю
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский президент Эбрахим Раиси выразил благодарность палестинскому движению ХАМАС за его сопротивление израильской армии и указал на отсутствие альтернатив этой борьбе.

    «Нет другого пути, кроме сопротивления Израилю. Мы целуем руки ХАМАС за сопротивление израильскому режиму», – сказал иранский лидер в ходе экстренного саммита по ситуации в секторе Газа в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Раиси потребовал от Израиля незамедлительно остановить огонь в Газе, вывести оттуда войска и призвал к суду над «сионистами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа». Иранский президент указал на необходимость «прекращения торговли и сотрудничества мусульманских государств с сионистским образованием» и предложил бойкотировать его товары.

    Ранее король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

    Коментарии (4)
    10 ноября 2023, 19:29
    После удара Израиля по школе в Газе погибли 25 человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате удара Израиля по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа погибли 25 человек, сообщил директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия.

    Он указал Al Jazeera, что в больницу поступили 25 погибших после обстрела школы «Аль-Бурак», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что жертвами удара Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались тысячи беженцев, стали десятки человек.

    В среду в управлении больниц палестинского анклава сообщили о вынужденном прекращении работы в секторе Газа 18 больниц. Минздрав Палестины обвинил Израиль в нанесении ударов по семи больницам в секторе Газа, в результате которых 13 человек погибли и 140 получили различные ранения.

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    11 ноября 2023, 01:29
    Глава ВОЗ заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут

    Глава ВОЗ: Каждые 10 минут в секторе Газа погибает один ребенок

    Tекст: Антон Никитин

    Каждые 10 минут в секторе Газа погибает один ребенок, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    Глава ВОЗ заявил, что в секторе Газа убиты более 10,8 тыс. человек, почти 70% из них – это женщины и дети. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что каждые 10 минут в Газе в среднем погибает один ребенок, передает ТАСС.

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    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    По имеющимся у него данным, свои дома в Газе были вынуждены покинуть 1,5 млн человек, которые ищут убежище где угодно, но нигде никто не находится в безопасности. Кроме того, как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, 27 тыс. человек получили ранения, многие из них получили опасные для жизни травмы.

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения добавил, что медработники ежедневно пытаются помочь более 2 млн человек. Он также указал, что ежедневно в секторе Газа рожают более 180 женщин.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о большом количестве российских детей в списке на эвакуацию из Газы.

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    11 ноября 2023, 12:24
    МИД отреагировал на планы Израиля сохранить военный контроль над Газой

    Замглавы МИД Богданов: Планы Израиля сохранить контроль над Газой противоречат решениям Совбеза ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН, заявили в министерстве иностранных дел России.

    Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что намерение Израиля сохранить военный контроль над Газой «отличается от того, о чем говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН», передает РИА «Новости». Оно не соответствует «не только их духу, но и букве», добавил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 15:14
    Наследный принц Саудовской Аравии потребовал от ХАМАС отпустить заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовская Аравия требует немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

    «Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций [Израиля в секторе Газа] и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников», – сказал наследный принц в ходе выступления на экстренном саммите в Эр-Рияде по ситуации в Газе, передает ТАСС.

    Он отметил, что королевство с начала эскалации палестино-израильского конфликта консультируется с международными партнерами с целью прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

    Саудовский принц обвинил Совет безопасности ООН и международное сообщество в «политике двойных стандартов», из-за которой они «не способны положить конец преступлениям Израиля».

    В субботу в Саудовской Аравии начались два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

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