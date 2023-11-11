До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.4 комментария
Король Иордании призвал мир осудить израильскую агрессию в Газе
Король Иордании призвал мир осудить израильскую агрессию в Газе как военное преступление
Король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.
По его словам, в ситуации, когда беззащитные жители в Газе находятся в катастрофических условиях, мир должен осудить израильскую агрессию в Газе как военное преступление, передает ТАСС.
Также Король Иордании призвал создать международную коалицию «с тем, чтобы добиться прекращения огня, не допустить перемещения населения и начать серьезный мирный процесс».
Тем временем в Саудовской Аравии начались два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.