Король Иордании призвал мир осудить израильскую агрессию в Газе как военное преступление

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в ситуации, когда беззащитные жители в Газе находятся в катастрофических условиях, мир должен осудить израильскую агрессию в Газе как военное преступление, передает ТАСС.

Также Король Иордании призвал создать международную коалицию «с тем, чтобы добиться прекращения огня, не допустить перемещения населения и начать серьезный мирный процесс».

Тем временем в Саудовской Аравии начались два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

