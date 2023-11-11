До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.4 комментария
В Саудовской Аравии начались два экстренных саммита по ситуации в Газе
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открылись два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и исламских стран, посвященных ситуации в секторе Газа.
В ходе саммитов планируется выработать единую позицию для прекращения огня в палестинском анклаве, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад, передает РИА «Новости».
На саммитах арабские государства намерены потребовать немедленного прекращения военных действий в Газе и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи на ее территорию, сообщил ранее представитель Лиги арабских государств Хусам Заки.
Ранее ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение», которое поможет прекратить нападения Израиля в Газе.