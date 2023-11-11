Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным
Американский миллиардер Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным
Американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с лидером России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь.
На вопрос ученого и блогера Лекса Фридмана о том, нужно ли Киеву начинать мирные переговоры с Москвой, Маск ответил утвердительно. Американский миллиардер посоветовал Зеленскому не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах, независимо от того, будет ли он вести диалог с президентом России Владимиром Путиным или нет, передает РИА «Новости».
Маск предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к «массовым жертвам».
Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.