Американский миллиардер Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным

Tекст: Антон Никитин

На вопрос ученого и блогера Лекса Фридмана о том, нужно ли Киеву начинать мирные переговоры с Москвой, Маск ответил утвердительно. Американский миллиардер посоветовал Зеленскому не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах, независимо от того, будет ли он вести диалог с президентом России Владимиром Путиным или нет, передает РИА «Новости».

Маск предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к «массовым жертвам».

Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.