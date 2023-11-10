Психотерапевт объяснил влияние сезонов на психические расстройства

Tекст: Татьяна Косолапова

«Психические расстройства действительно могут иметь некую сезонность. Причины расстройств могут быть разными. Осенью, в связи с сокращением светового дня, чаще наблюдается сниженный фон настроения. Зима тоже может быть непростой для некоторых, поскольку в это время есть вероятность обострения панических атак и генерализованного тревожного расстройства», – говорит Кульгавчук.



Весной, по словам врача, также могут обостряться различные психические расстройства: депрессия, биполярное аффективное расстройство, шизофрения, тревожные и фобические расстройства. Единственное максимально благоприятное время года, с этой точки зрения, лето.

«Сезонные расстройства чаще встречаются в северных регионах. Чаще им подвержены женщины. Прежде всего надо отметить, что эти факторы лишь могут способствовать ухудшению психического здоровья, но не быть критически важными для всех. И для кого-то сезонность не имеет никакого значения, поэтому программировать себя на проблемы не нужно», – считает собеседник.

Он рассказал, что среди факторов, вызывающих сезонное обострение, можно отнести длину светового дня, истощение, связанное с гиповитаминозом, череду простудных заболеваний, которые не приносят радости. В связи с неблагоприятной погодой у многих людей сужается ореол обитания, они реже подводят время на природе. В конце концов, с биологической точки зрения в осенне-зимний период организм замедляется, а некоторые видыживотных вообще впадают в спячку. Люди, хоть и не впадают в спячку, уже не так бодры, да и вынуждены поддерживать привычный ритм жизни. И это не всем удается делать успешно и с летним задором.

Лето, как правило, продолжает специалист, это еще и время отпусков, впечатлений, общения, путешествий. На контрасте с этим временем года другие сезоны могут иногда проигрывать по впечатлениям. Именно поэтому в более южных районах с более теплым климатом и большим количеством солнечных дней сезонных расстройств обычно меньше.

«Все мы живые люди, и у нас не может быть всегда все замечательно и волшебно. Да, могут быть дни грусти, дни разочарований, дни, когда ничего не хочется, кроме как закутаться в любимый плед, читать книжку и пить какао. Если речь идет о таких днях, то нет повода для беспокойства. Мы можем спокойно восстанавливаться в эти дни, и тут не нужно переживать. Если же такие дни начинают превращаться в недели, или даже в месяцы, то, конечно, стоит проконсультироваться с врачом психиатром или, еще лучше, врачом-психотерапевтом, который, как правило, имеет и базовую сертификацию по психиатрии», – делится Кульгавчук.

По его словам, при затяжной хандре консультации психолога будет недостаточно, так как здесь влияют не только психологические факторы, но и биологические. Более того, не каждый человек может вовремя проанализировать свое состояние и понять, что это не просто осеняя хандра и стоит обратиться к профильному специалисту. Именно поэтому собеседник настоятельно рекомендует присматриваться к своим близким, и если замечается подобная ситуация, следует попытаться помочь, предложив организовать консультацию.

«Дело в том, что в адаптации есть не только плюсы, но и минусы. Человек может просто привыкнуть к низкому качеству жизни и не предпринимать попыток улучшить свое положение. Кроме этого, несмотря на то, что мы живем в век интернета, немногие знают, что если болит зуб, надо обращаться к стоматологу, а если болит душа, к врачу-психотерапевту. То есть теоретически знают, но не пробовали, а зря», – рассказывает эксперт, подчеркивая, что вовремя проведенная коррекция может помочь изменить всю дальнейшую жизнь к лучшему.

Также, если человек подозревает, что у него начались проблемы, но идти к врачу он по каким-то причинам не хочет, существуют методы самодиагностики, сетует врач. Например, можно использовать госпитальную шкалу тревоги и депрессии тест HADS, которую собеседник и сам часто использует в работе при первичной диагностике пациентов. При использовании данного теста ответы должны быть объективными, не социально одобряемыми, важно честно перед самим собой психологически «исповедоваться» и заполнять таблицу как есть, не приукрашивая, но и не впадая в излишнюю трагичность.

«И после этого надо решать, что с этим делать, поскольку далее нужны шаги. Конечно, можно для начала попробовать отладить сон, добавить регулярных физических нагрузок, разобраться с питанием, сбросить лишний вес, добавить в рацион продукты, способствующие выработке дофамина и серотонина. Но если динамики нет, или вышесказанное не получается реализовать самостоятельно, то рекомендация проста – обращайтесь к специалисту, врачу-психотерапевту. Этот путь можно гораздо быстрее и эффективнее пройти в сопровождении. Обращение за помощью – это не слабость, а ум, практичность и здоровое отношение к себе», – заключил Кульгавчук.

Ранее ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов рассказал о возникновении нового психического расстройства – киберхондрия, которая появилась с развитием интернета. По его словам, это форма существовавшей и прежде ипохондрии, которая проявляется постоянным беспокойством собственным здоровьем.