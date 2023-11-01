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Теннисист Медведев получил предупреждение из-за жалобы на свист трибун
Российский теннисист Даниил Медведев пожаловался на свист трибун и отказался выходить на подачу, за что получил предупреждение.
Медведев получил предупреждение во встрече второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже против болгарского теннисиста Григора Димитрова, передает РИА «Новости».
Во втором сете при счете 5:5 российский спортсмен не стал выходить на подачу из-за свиста трибун – зрители шумели каждый раз, когда Медведев пытался выйти на заднюю линию.
«Они свистят, я не буду играть, когда они свистят. Они глупые! Когда они перестанут свистеть, я начну играть. Я не сделал ничего такого, чтобы они свистели на меня», – приводит COURTS Mag его слова.
В сентябре сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале US Open.