Теннисист Медведев получил предупреждение из-за жалобы на свист трибун

Tекст: Валерия Городецкая

Медведев получил предупреждение во встрече второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже против болгарского теннисиста Григора Димитрова, передает РИА «Новости».

Во втором сете при счете 5:5 российский спортсмен не стал выходить на подачу из-за свиста трибун – зрители шумели каждый раз, когда Медведев пытался выйти на заднюю линию.

«Они свистят, я не буду играть, когда они свистят. Они глупые! Когда они перестанут свистеть, я начну играть. Я не сделал ничего такого, чтобы они свистели на меня», – приводит COURTS Mag его слова.

В сентябре сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале US Open.