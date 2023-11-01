В Совете Федерации наградили совершивших героические поступки детей

Заслуженные награды вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее заместитель Юрий Воробьев и глава МЧС России Александр Куренков. Более 200 ребят из 60 регионов получили памятные медали «За проявленное мужество», 20 из которых – лично в Москве, говорится на сайте МЧС.

Приветствуя детей-героев, Куренков отметил, что ребята – настоящие герои, которые, спасая жизни других, рисковали своими собственными. «Милосердие и неравнодушие, которые вы проявляете в своей жизни, достойны глубочайшего уважения. Ваши храбрость и мужество, смелость и решительность в минуту опасности являются примером не только для сверстников, но и взрослых. Горжусь вами и благодарю, вы составляете будущее нашей великой Родины!» – отметил Куренков.

Юным героям – от 8 до 17 лет. Несмотря на возраст, они пришли на помощь, спасли людей во время пожаров и тонущих на воде. Среди награжденных – братья Александр и Илья Хатанзейские из Ненецкого автономного округа. Ребята были в числе 12 пассажиров самолета АН-2, который совершил жесткую посадку недалеко от пос. Каратайка. Благодаря быстрым и правильным действиям ребят удалось предотвратить распространение пожара и избежать большего количества жертв. Александр с братом извлекли пострадавших из самолета, а затем с крыши воздушного судна поймали сигнал мобильной связи и сообщили в службу спасения о происшествии.

Самый юный герой – 8-летний Тимур Ильин из Чебоксар. Свой подвиг он совершил два года назад, в шесть лет. Тогда он спас провалившегося под лед друга.

В этом году для детей-героев организована обширная экскурсионная программа. Ребята посетили парк «Зарядье», павильон «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Ознакомились с работой центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» и бункером Сталина.

Проект «Дети-герои» реализуется с 2014 года для привлечения внимания общественности к поступкам юных героев. Торжественные церемонии прошли по всей стране.