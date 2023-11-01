Минск: Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал глава Госпогранкомитета, выступая в нижней палате парламента Белоруссии, силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения, против Белоруссии сосредоточена украинская группировка «Север» численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы, передает РИА «Новости».

По его словам, также украинской стороной привлекаются и добровольческие формирования для задач вблизи границы с Белоруссией, также украинская сторона использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий. Молостов подчеркнул, что все это оказывает влияние на работу белорусских пограничников.

«Продолжается ряд мелких провокаций…, исключающих пересечение госграницы, но тем не менее… Это – вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций – это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся», – добавил он.

Ранее президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения такого узла в Кобринском укрепрайоне Брестской области заявил, что белорусское руководство намерено организовать по периметру границ несколько узлов сопротивления.