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Госдума лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова
Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Василия Власова и депутата фракции «Справедливая Россия – За правду» Вадима Белоусова.
Как сообщили в пресс-службе палаты, за досрочное прекращение полномочий Белоусова проголосовали 320 депутатов, за досрочное прекращение полномочий Власова – 317, передает ТАСС.
Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.
Напомним, думская комиссия по этике сочла достаточными основания для прекращения полномочий Власова и Белоусова, так как оба парламентария более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых они входят.