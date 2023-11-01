ЦБ озаботился разрывом стоимости жилья на первичном и вторичном рынках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно данным регулятора, опубликованным ранее, разрыв цен между первичным и вторичным рынком в первом квартале 2023 года составил 40%, во втором – 39%, передает ТАСС.

По словам Даниловой, больше всего беспокоит дисбаланс на рынке недвижимости, разрыв цен между первичным и вторичным рынком, на 1 октября, средний уровень цен на первичном рынке сложился на 42% выше, чем на «вторичке» и этот разрыв только увеличивается.

Среди других вопросов, которыми обеспокоен ЦБ, глава департамента отметила интерес инвесторов, а не обычных граждан, к льготным программам.

«Сейчас льготная ставка по ипотеке в два раза ниже ключевой. Соответственно, возникают инвестиционные возможности. То есть программа становится привлекательной для инвесторов. Не для широкого круга людей, которым мы хотим помочь улучшить жилищные условия, а для тех людей, которые хотят инвестировать. Получается ставка в два раза ниже, чем они получают по депозитам. Гораздо выгоднее так разметить свои средства», – пояснила Данилова, добавив, что льготная программа по ипотеке также способствовала росту цен на рынке недвижимости.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведет жесткая политика Центробанка.