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Медведев: Инвестиции Carlsberg вносят свою лепту в российское оружие
Инвестиции датской Carlsberg теперь работают на российскую экономику, они вносят свою лепту в современное российское оружие, указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя недовольство компании «кражей» бизнеса на российской территории.
Датские пивовары «типа обиделись», что их долю в российском бизнесе – компании «Балтика» – передали в управление российскому государству, обратил внимание зампред СБ в своем Telegram-канале.
Он отметил, что датская компания все бросила в России по политическим соображениям, прекратила работу и поставки, отказалась от исполнения обязательств в отношении российских контрагентов.
«И думали, их не тронут. Мы вам – санкции, а украинскому режиму – оружие», – проанализировал ход мыслей Carlsberg Медведев.
По его словам, «шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят».
Зампред СБ поблагодарил компанию за инвестиции, которые теперь работают на Россию, наполняя ее бюджет, поскольку крепкий бюджет – помощь фронту. «В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», – заключил он.
Ранее российский Минфин, комментируя жалобы Carlsberg, пояснил, что решение ввести временное управление Росимущества в пивоваренной компании «Балтика» не влечет изменения структуры собственности.