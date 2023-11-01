Медведев: Инвестиции Carlsberg вносят свою лепту в российское оружие

Tекст: Алексей Дегтярев

Датские пивовары «типа обиделись», что их долю в российском бизнесе – компании «Балтика» – передали в управление российскому государству, обратил внимание зампред СБ в своем Telegram-канале.

Он отметил, что датская компания все бросила в России по политическим соображениям, прекратила работу и поставки, отказалась от исполнения обязательств в отношении российских контрагентов.

«И думали, их не тронут. Мы вам – санкции, а украинскому режиму – оружие», – проанализировал ход мыслей Carlsberg Медведев.

По его словам, «шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят».

Зампред СБ поблагодарил компанию за инвестиции, которые теперь работают на Россию, наполняя ее бюджет, поскольку крепкий бюджет – помощь фронту. «В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», – заключил он.

Ранее российский Минфин, комментируя жалобы Carlsberg, пояснил, что решение ввести временное управление Росимущества в пивоваренной компании «Балтика» не влечет изменения структуры собственности.