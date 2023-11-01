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В Москве повторился температурный рекорд 1934 года
Температура воздуха в Москве утром в среду достигла плюс 12,6 градуса, повторен рекорд 1934 года, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
В своем Telegram-канале она отметила, что утром 1 ноября температура воздуха в Москве достигла 12,6 градуса, что повторяет рекорд 1934 года.
По словам Поздняковой, рост температуры днем продолжится.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что воздух из Африки принесет потепление в Московский регион на следующей неделе.