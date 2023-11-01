Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию

Военный эксперт Леонков: Украина уже не соберет армию того уровня, который был до 24 февраля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее американский журнал Time опубликовал посвященный Украине материал, в котором отмечается, что ВСУ не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение, а ряды украинских войск настолько опустели, что средний возраст призывников вырос до 43 лет.

По словам эксперта, написанное в Time – это некий диагноз, близкий к объективности, поскольку самым главным фактором остается человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится, передает РИА «Новости».

Леонков уточнил, что даже не получится собрать те силы, которые были перед «контрнаступом», причем не помогут ни иностранные наемники, ни террористы, которые за них воюют, – мобилизационный ресурс Украины исчерпан.

Он добавил, что на начало конфликта у Киева было около 200 тыс. штыков регулярной армии и 400 тыс. прошедших так называемую АТО, причем этот костяк у них закончился, а новый личный состав, обученный в том числе по натовским программам, имеет существенно худшую подготовку.

Говоря о мобилизационном резерве, эксперт отметил, что на начало СВО у Украины было 2 млн резервистов.

«Из них 65% уже прошли через линию боевого соприкосновения, причем из этих 65–80% не вернулись домой и числятся либо погибшими, либо без вести пропавшими», – рассказал эксперт.

Ранее журнал Time указывал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.