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В Палестине заявили о невиданном политическом кризисе в арабском мире
Палестинский эксперт Хусейни: Арабский мир находится в политическом кризисе невиданного уровня
Арабский мир находится в состоянии политического кризиса на невиданном ранее уровне на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявила бывшая советница палестинской переговорной группы по вопросам мира Хиба Хусейни.
По ее словам, арабский мир находится в политическом кризисе на беспрецедентном уровне, не виданном со времен 1948 года, передает РИА «Новости».
Хусейни добавила, что власти арабских государств не в состоянии сформулировать свою единую позицию, однако есть «связный тон и сигнал о том, что эта война может привести нас в глубокую черную дыру».
Экс-советница призвала предпринять немедленные шаги для разрешения конфликта в Газе, включая прекращение огня и освобождение заложников, с необходимостью поиска долгосрочного политического урегулирования.
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