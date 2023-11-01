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    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    3 комментария
    1 ноября 2023, 10:35

    В Палестине заявили о невиданном политическом кризисе в арабском мире

    Палестинский эксперт Хусейни: Арабский мир находится в политическом кризисе невиданного уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арабский мир находится в состоянии политического кризиса на невиданном ранее уровне на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявила бывшая советница палестинской переговорной группы по вопросам мира Хиба Хусейни.

    По ее словам, арабский мир находится в политическом кризисе на беспрецедентном уровне, не виданном со времен 1948 года, передает РИА «Новости».

    Хусейни добавила, что власти арабских государств не в состоянии сформулировать свою единую позицию, однако есть «связный тон и сигнал о том, что эта война может привести нас в глубокую черную дыру».

    Экс-советница призвала предпринять немедленные шаги для разрешения конфликта в Газе, включая прекращение огня и освобождение заложников, с необходимостью поиска долгосрочного политического урегулирования.

    Ранее США собрались эвакуировать сотни тысяч американцев с Ближнего Востока.

    31 октября 2023, 21:44
    В Израиле подтвердили авиаудар по лагерю беженцев

    В Израиле признали авиаудар по лагерю беженцев Джебалия в Газе

    В Израиле подтвердили авиаудар по лагерю беженцев
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснил «трагедией войны» гибель гражданского населения в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа.

    В результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в Газе погибли и пострадали не менее 400 человек, среди них много женщин и детей, сообщило министерство внутренних дел Газы, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала Al Jazeera, удар по лагерю повлек гибель более 100 человек.

    Ранее Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана.

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    1 ноября 2023, 04:27
    Колумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле

    Президенты Колумбии и Чили Петро и Борич сообщили о решении отозвать послов в Израиле

    Колумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций.

    Петро в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) потребовал от Израиля «остановить резню палестинского народа». В противном случае, как заявил президент Колумбии, представители страны «не смогут там находиться», передает ТАСС.

    Борич в соцсети X обвинил Израиль в «неприемлемых нарушениях международного гуманитарного права» и «коллективном наказании гражданского палестинского населения». МИД Чили заявил о необходимости «незамедлительно прекратить боевые действия».

    Напомним, Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за ситуации вокруг сектора Газа.


    Коментарии (7)
    31 октября 2023, 23:07
    Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем

    Замглавы МИД Боливии Мамани сообщил о решении страны разорвать дипломатические отношения с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Боливии приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за израильских действий в секторе Газа, сообщил замглавы МИД Боливии Фредди Мамани.

    Мамани выступил с осуждением агрессивных действий Израиля в палестинском анклаве. По мнению Боливии, действия Израиля создают угрозу для мира и стабильности на международном уровне, передает РИА «Новости».

    Министр при президенте Марианела Прада сообщила, что обязанности диппредставительства страны в Палестине станет выполнять посольство Боливии в Нидерландах. Боливия направит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на Bolivia TV.

    Напомним, Израиль сообщил, что перешел к третьему этапу войны с движением ХАМАС. Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях в глубине сектора Газа. Власти Израиля признали существование плана по переселению жителей Газы.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 15:36
    Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях в глубине сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    В сообщении уточняется, что совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вступили в бой в глубине территории сектора Газа, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль расширил свою наземную операцию в секторе Газа.

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    1 ноября 2023, 06:24
    ЕС обвинил израильтян в «поселенческом терроризме»

    Внешнеполитическая служба ЕС осудила «поселенческий терроризм» израильтян

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС осуждает «поселенческий терроризм» со стороны израильских поселенцев в отношении палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

    В заявлении сказано, что «поселенческий терроризм» привел к многочисленным жертвам «среди гражданского населения и к изгнанию палестинцев из своих домов». В ЕС опасаются, что «ситуация выйдет из-под контроля», обернувшись «невыразимыми страданиями» для местных жителей. По мнению ЕС, требуется принять «срочные меры», передает РИА «Новости».

    ЕС заявил, что на Израиле лежит обязанность обеспечить безопасность для «гражданского населения на Западном Берегу от экстремистского насилия со стороны поселенцев». Также израильские власти должны наказать виновных «и обеспечить вмешательство израильской армии», сообщили в ЕС.

    Напомним, в МИД Франции призвали Израиль защитить палестинское население, а также осудили атаки, которые привели к гибели гражданских лиц.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 10:47
    Посол Израиля оценил отношения с Россией

    Посол Израиля Бен Цви: В отношениях с Россией нет сильных изменений

    Посол Израиля оценил отношения с Россией
    @ Hubert Mathis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол еврейского государства в Москве Алекс Бен Цви.

    «Есть взлеты, есть падения. Однако сильных изменений нет», – сказал дипломат «Коммерсанту».

    По словам главы израильского дипломатического представительства в Москве, порой Израиль недоволен российской позицией, порой – наоборот. Стороны, как он отметил, высказывают друг другу свое недовольство и стараются находить точки соприкосновения, однако удается не всегда. Примером такой «неудачи» он назвал визит делегации ХАМАС в Москву.

    Бен Цви сообщил, что посольство Израиля получило от российского внешнеполитического ведомства информацию о визите представителей движения ХАМАС, однако Израиль не считает этот шаг оправданным.

    «Не надо проводить какой-то бизнес, связанный с заложниками. Это не бизнес. Обычный гуманитарный подход», – заявил дипломат в ответ на вопрос, не является ли спасение заложников достаточно значимым поводом для визита ХАМАС в Москву.

    Бен Цви добавил, что не чувствует усиления антисемитизма на организованном уровне в России. При этом он считает, что «острые заявления против Израиля» могут в будущем вылиться в такие настроения у части общества.

    Напомним, посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.

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    1 ноября 2023, 04:59
    Маск предложил запретить экспорт нута для хумуса из-за ситуации в Газе

    Маск в шутку предложил ввести запрет на экспорт нута для урегулирования палестино-израильского конфликта

    Маск предложил запретить экспорт нута для хумуса из-за ситуации в Газе
    @ Carina Johansen/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в шутку заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта следует ввести запрет на экспорт нута для хумуса.

    Об этом Маск заявил во время беседы с Джо Роганом при записи подкаста. Роган, рассматривая ситуацию в регионе, начал говорить, что «ХАМАС бомбит…». «Хумус?» – перебил его Маск и засмеялся. Роган сказал, что «Израиль обстрелял больницу». В ответ Маск высказал предположение, что следует «отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», после чего оба участника разговора засмеялись, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его «ведомство разорвет все связи со Starlink».

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    31 октября 2023, 21:04
    Нетаньяху рассказал о высоких затратах на войну Израиля в Газе

    Нетаньяху: Война Израиля в Газе будет стоить больших денег

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил министерство финансов страны о том, что война в секторе Газа будет стоить больших денег.

    В ходе встречи с министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем Нетаньяху заявил, что война с движением ХАМАС в Газе будет дорогой, и потребовал обеспечить макроэкономическую устойчивость страны, передает ТАСС.

    По словам израильского премьера, уже приняты важные меры: выделение средств, помощь гражданам Израиля и экономике. «Предстоит еще многое сделать. Наша первая цель – сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель – дать возможность Армии обороны Израиля и силам безопасности вести войну. Это стоит больших денег, которые мы ежедневно расходуем», – заявил он.

    Ранее Израиль заявил о третьем этапе войны с ХАМАС.

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    31 октября 2023, 19:44
    Эксперт: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврея Зеленского

    Член СПЧ Кирилл Вышинский: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврею Зеленскому спецслужбы Украины

    Эксперт: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврея Зеленского
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Произошедшее в Махачкале – это попытка ослабить Россию и следствие циничных действий украинских спецслужб, которые напрямую управляются Владимиром Зеленским. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Кирилл Вышинский, комментируя причины и последствия беспорядков в Дагестане.

    «Произошедшее в Махачкале – это, конечно, попытка раскачать Россию, надавив на многонациональный Кавказ. Про Палестину организаторы беспорядков думают в самую последнюю очередь», – пояснил Кирилл Вышинский, член Совета по правам человека, главный редактор радио Sputnik.

    Собеседник напомнил, что Владимир Зеленский – сам этнический еврей. По его словам, в этом свете отношение офиса Зеленского к событиям в Махачкале, где молодые люди, возбужденные провокацией украинских спецслужб через Telegram-канал, искали в аэропорту беженцев из Израиля, приобретает дополнительный смысл.

    «Понятно, что в СБУ или ГУР сидят абсолютно циничные люди, которые только бы обрадовались, если бы в аэропорту пострадали приезжие израильтяне. А вот что чувствовал бы Зеленский, который руководит СБУ и ГУР напрямую, если бы, не дай Бог, пролилась еврейская кровь? Или в борьбе с Россией любые средства хороши, даже такие?» – задался он вопросом.

    «И как Зеленский потом собирался бы смотреть в глаза премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, к которому он так рвался выразить свою солидарность? Или после того, как ему отказали в визите, уже нет никакой солидарности? Не перестаю удивляться цинизму тех, кто придумал и осуществил воскресную провокацию в аэропорту Махачкалы», – резюмировал эксперт.

    «События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь – с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб», – заявил в понедельник российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности по ситуации в Дагестане.

    «Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – приводит Кремль его слова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что беспорядки в Махачкале стали «тренировкой» по раскачке национальных конфликтов в России.

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    31 октября 2023, 14:22
    Египет заявил о готовности отдать миллионы жизней за Синайский полуостров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Египетская сторона не даст возможности соседям решать проблемы за счет своих территорий, заявил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули.

    Мадбули в ходе встречи со старейшинами Северного Синая в городе Эль-Ариш заявил, что Египет готов «заплатить миллионами жизней за каждую песчинку» на полуострове, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Египет никогда не позволит ему «что-либо навязывать», и не допустит, чтобы региональный вопрос решался за его счет.

    Ранее Израиль признал существование документа, предполагающего переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет.

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    31 октября 2023, 15:07
    В США оценили шансы на спасение удерживаемых ХАМАС заложников

    CNN: Вероятность удерживаемых ХАМАС заложников составляет «50 на 50».

    Tекст: Вера Басилая

    США активно прилагают усилия по спасению людей, которых удерживают боевики палестинского движения ХАМАС, но перспективы освобождения заложников можно оценить как «50 на 50», сообщили источники телекомпании CNN.

    Высокопоставленный чиновник американской администрации сообщил, что в переговорах по освобождению заложников участвуют США, Израиль, Катар, Египет и ХАМАС, но решение Израиля расширить масштабы военных действий в Газе усложнило ситуацию, передает ТАСС.

    Источник сообщил, что США призывают Израиль объявить «гуманитарные паузы» для выхода заложников и мирных жителей из анклава. При этом попытки договориться с ХАМАС при посредничестве Катара продвигаются медленно, указал телеканал, из-за того, что передача сообщений американской стороны и других из Дохи занимает много времени.

    Источник CNN отметил, что основное внимание в ходе переговорного процесса уделяется идее освобождения заложников, которые находятся в руках ХАМАС, в обмен на сторонников радикалов, удерживаемых Израилем.

    Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников не менее 240 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что среди заложников находятся минимум 33 ребенка.

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    31 октября 2023, 13:59
    Власти Израиля признали существование плана по переселению жителей Газы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильское руководство признало документ от разведки страны, предлагавший переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет, пишет израильская пресса.

    Этот документ – «концептуальная бумага», заявили в канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху, пишет Times of Israel, передает ТАСС.

    Согласно нему, на севере Синайского полуострова необходимо создать палаточные городки, построить постоянные города и создать гуманитарный коридор. При этом предлагалось также создать специальную зону безопасности внутри Израиля, чтобы предотвратить проникновение в страну беженцев из Палестины.

    Отмечается, что документ датируется 13 октября, это лишь «гипотетически возможная альтернатива».

    При этом упоминаний о том, что произойдет на территории сектора Газа после переселения жителей, в документе не содержится. Авторы документа считают его «наиболее желательным для безопасности Израиля».

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    1 ноября 2023, 09:33
    Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции

    Haaretz: Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции

    Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сети супермаркетов в Израиле приостановили импорт турецкой продукции после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об обострении конфликта на Ближнем Востоке, пишут турецкие СМИ.

    По данным газеты Haaretz, импорт приостановила в том числе крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal. Издание отмечает, что это произошло после того, как турецкий лидер выразил поддержку ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, Эрдоган ранее заявил, что Турция собирается объявить Израиль «военным преступником». При этом, по оценке турецких властей, палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

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    31 октября 2023, 19:45
    Глава ФБР не исключил атаки ХАМАС на территории США

    Глава ФБР Рей не исключил атаки ХАМАС на территории США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Соединенных Штатов могут пройти атаки, инициированные палестинским движением ХАМАС, заявил директор ФБР Кристофер Рей.

    ХАМАС или другая иностранная организация может использовать конфликт Израиля и Палестины для проведения атак на территории США, сказал Рей на слушаниях в Конгрессе, передает ТАСС. Он добавил, что ФБР следит за этой структурой и аффилированными с ней организациями.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

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    31 октября 2023, 16:36
    В Иране заявили о неспособности Израиля противостоять палестинцам

    Глава МИД Ирана заявил о неспособности Израиля противостоять палестинцам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что армия Израиля неспособна противостоять палестинскому сопротивлению.

    Как говорится в заявлении МИД Ирана, министр иностранных дел указал на силу палестинского сопротивления и его борьбу против сионистской (имеется в виду израильской) армии, а также неспособность этого режима противостоять силам палестинского сопротивления, передает ТАСС.

    Абдоллахиян призвал «использовать последние политические возможности, чтобы остановить войну». По его мнению, «если ситуация выйдет из-под контроля, ни одна страна не будет застрахована от последствий».

    Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Исламской республики, эмир Катара сказал, что антиизраильские демонстрации в различных странах, в том числе в США, указывают на то, что в мире с отвращением относятся к преступлениям Израиля. Он добавил, что Катар продолжит прилагать усилия, чтобы положить конец этой войне.

    Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на заседании десятой чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения атак на сектор Газа.

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