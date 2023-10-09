Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.11 комментариев
Ученые установили возраст древнейшей в Крыму сосны
Ученые: Сосне Палласа в Крыму около 1,5 тысяч лет
Ученые Никитского ботанического сада установили возраст сосны Палласа, растущей у подножия горы Ай-Петри на Южном берегу Крыма.
Возраст знаменитой сосны Палласа составляет около 1,5 тыс. лет, а не 500-600 лет, как считалось ранее, передает РИА «Новости». К такому выводу пришли ученые Никитского ботанического сада.
Отмечается, что споры о возрасте сосны ведутся не первый год. Раньше считалось, что дереву не более 600 лет, поскольку обычно представители этого вида деревьев живут в среднем 500-600 лет. Продолжительность жизни зависит от расстояния от моря – чем ближе, тем меньше.
В ходе исследования ученым удалось доказать, что сосна у подножия горы Ай-Петри гораздо старше. Сейчас сотрудники заповедника ждут официального заключения проделанной работы, чтобы установить возможную погрешность в расчетах.
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