В Орле раскололся дуб, который посадили в честь отмены крепостного права

В Орле раскололся дуб, который посадили в 1861 году в честь отмены крепостного права

Tекст: Кристина Цыцура

В начале 2000 года якобы для сохранности в дупло дерева вогнали бетонную пробку, но в 2021 году ее вынули, а отверстие залатали монтажной пеной. Дерево в этом месте раскололось пополам, пишет РБК со ссылкой на «Орел Times».

Ученые и общественники выступали против закрытия раны на дереве пеной. Россельхознадзор настаивал на использовании для этого природных материалов, пишет издание. Однако было выбрано неэкологичное решение, что привело к разрушению дерева.