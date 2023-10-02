Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
В Орле раскололся дуб, который посадили в честь отмены крепостного права
В Орле раскололся дуб, который посадили в 1861 году в честь отмены крепостного права
В Орле на Бульваре Победы раскололся дуб, который посадили в 1861 году в честь отмены в Российской империи крепостного права.
В начале 2000 года якобы для сохранности в дупло дерева вогнали бетонную пробку, но в 2021 году ее вынули, а отверстие залатали монтажной пеной. Дерево в этом месте раскололось пополам, пишет РБК со ссылкой на «Орел Times».
Ученые и общественники выступали против закрытия раны на дереве пеной. Россельхознадзор настаивал на использовании для этого природных материалов, пишет издание. Однако было выбрано неэкологичное решение, что привело к разрушению дерева.