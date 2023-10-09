Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
В Эстонии уволили поздравившего Путина тренера
Эстонский мини-футбольный клуб Smsraha из Виймси уволил тренера Владимира Йовановича за поздравления с днем рождения президента России Владимира Путина, сообщили местные СМИ.
Как пишет ERR со ссылкой на клуб, Йованович опубликовал в соцсети поздравление с днем рождения российского лидера. Руководитель мини-футбольного клуба Smsraha Андрей Головин сообщил, что сотрудничество было прекращено по причине некорректного поведения Йовановича, передает РИА «Новости».
«Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается СВО, главный тренер команды так себя вел», – добавил он. Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества тренер принял с пониманием. Йованович уточнил, что пост в соцсетях не имел никакой политической подоплеки.
Тренер подчеркнул, что у каждого есть право на свое мнение, и никто на этой планете не может указывать ему, что думать. Он назвал это свободой слова и демократией. «Мне действительно жаль, что я на собственном горьком опыте с этим столкнулся», – отметил он Delfi.
Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год. Российского лидера поздравили президент Кубы Мигель Диас-Канель, глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.