Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Нетаньяху: Ответ Израиля движению ХАМАС изменит Ближний Восток
Военный ответ движению ХАМАС в секторе Газа изменит лицо Ближнего Востока, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
В ходе переговоров с руководителями южных регионов страны Нетаньяху заявил, что Израиль «перевернет каждый камень», чтобы помочь им, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
«Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», – заявил Нетаньяху. Он добавил, что военная кампания в самом разгаре и впереди трудные дни.
Ранее в США предположили сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа.