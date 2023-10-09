Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.9 комментариев
В США предположили сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа
Washington Post: Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа в ближайшие сутки-двое
Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшие день-два, пишет The Washington Post.
Власти США полагают, что израильская армия начнет широкомасштабное наземное наступление в сектор Газа в ближайшие 24-48 часов, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве, передает ТАСС.
Кроме того, издание сообщило о просьбе Израиля нарастить сотрудничество с США в области обмена разведданными о ситуации в южной части Ливана.
В понедельник посол России в Бейруте сообщил об обмене ударами между «Хезболлой» и Израилем на юге Ливана.