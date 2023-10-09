Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.9 комментариев
Израиль объявил о масштабной атаке на центры ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные приступили к масштабной атаке на центры радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
ЦАХАЛ приступил к масштабной атаке на центры организации ХАМАС в секторе Газа, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
До этого представитель израильского военного ведомства Даниэль Хагари сообщал, что израильские военные установили контроль над всеми населенными пунктами в южной части страны и начали наступление против ХАМАС.