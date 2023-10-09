  • Израильская армия объявила о взятии под контроль юга страны
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    На месте фестиваля на юге Израиля нашли 260 тел погибших
    У палестинских боевиков заметили американские автоматы
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    4 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Россия пробивается, как и 200 лет назад

    Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

    12 комментариев
    9 октября 2023, 12:13

    Израиль заявил о наступлении на позиции ХАМАСа

    Израиль заявил о наступлении на позиции ХАМАСа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские вооруженные силы начали наступление против палестинского радикального движения ХАМАС, сообщил официальный представитель израильского военного ведомств Даниэль Хагари.

    Армия обороны Израиля ликвидировала «сотни террористов» в районах, прилегающих к Газе, она перешла в наступление, сказал Хагари, передает ТАСС.

    Также он сообщал, что израильские военные в понедельник установили контроль над всеми населенными пунктами в южной части страны.

    8 октября 2023, 18:36
    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной

    Эрдоган: Только при независимости Палестины возможен мир на Ближнем Востоке

    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Мир на Ближнем Востоке возможен лишь в том случае, если Палестина будет независима, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган, говоря о независимости Палестины, имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года, передает ТАСС.

    Так, по словам политика, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для прекращения конфликта.

    По его словам, «Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (34)
    8 октября 2023, 16:29
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    @ Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА.

    Агентство сообщает, что Аббас назвал ответственным правительство Израиля за отрезание народа Газы от основных ресурсов. Кроме того, он призвал израильское правительство выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, передает РИА «Новости».

    Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (48)
    8 октября 2023, 19:03
    В США допустили, что Киев мог вооружить ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю, написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    В соцсети она написала, что США необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС. Конгрессвумен допустила, что оно могло быть ввезено из Афганистана и Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (34)
    9 октября 2023, 10:46
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных, пишут израильские СМИ.

    В числе заложников есть старшие офицеры, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука. Сообщение приводит «Коммерсант».

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. Как утверждается, ХАМАС не против сделки, которая позволит освободить всех палестинских женщин-заключенных, передает mignews.com.

    Американские СМИ сообщали ранее, что египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников.

    Между тем израильские военные сообщили, что в городе Сдерот на юге страны проводится операция по «зачистке» от вооруженных лиц.

    Коментарии (13)
    8 октября 2023, 22:58
    На месте фестиваля на юге Израиля нашли 260 тел погибших

    i24 сообщил о 260 погибших, найденных в районе проведения музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    На месте проведения музыкального фестиваля Nature Party в пустыне на юге Израиля нашли не менее 260 тел погибших посетителей, сообщила медицинская организация ZAKA.

    ZAKA сообщила, что тела найдены «на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24.

    Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти. Боевики могли вывезти в сектор Газа не менее десяти девушек, находившихся на фестивале, передает ТАСС.

    Напомним, после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа погибли свыше 700 жителей Израиля.

    Коментарии (29)
    8 октября 2023, 14:08
    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах

    Израильский политолог Ципис: ХАМАС удалось сыграть на расколе в силовом блоке Израиля

    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Оценивая обстановку вокруг израильско-палестинского конфликта, есть все основания ожидать открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Вместе с тем это будет не противостоянием Израиля с этой страной, а военной операцией против группировки «Хезболла», находящейся в Ливане. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается.

    «Что касается актуальной ситуации, террористы ХАМАС захватили несколько израильских поселений. В данный момент идут бои по их освобождению. В ближайшие часы Совбез страны должен принять решение о начале военной операции, чтобы ввести войска в сектор Газа для ликвидации группировки ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Помимо этого, есть вероятность открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Сегодня с самого утра там происходит вялотекущая стрельба. Важно отметить, что это война не с Ливаном, как с государством, а с находящейся на его территории группировкой «Хезболла». Группировка пыталась обстрелять израильскую военную заставу, в ответ был открыт огонь из артиллерии», – отметил он.

    «Сейчас там относительная тишина. В настоящее время говорить о полномасштабной военной интервенции со стороны Ливана по территории Израиля не приходится. Поэтому мы надеемся на то, что «второго фронта» все-таки не будет», – рассуждает эксперт.

    «У провала израильских спецслужб в этой ситуации много факторов. Действительно, политическая ситуация в стране, судебная реформа – все это могло сказаться на работе спецслужб. Кроме того, есть и кризис внутри правительства, правящая коалиция была на грани раскола», – добавил собеседник.

    «Одновременно с этим информаторы израильской внутренней разведки ШАБАК очевидно ввели ее в заблуждение. Так, можно говорить, что все это было четко отработанной по всем фронтам операцией ХАМАС. Есть также предположение, что перед нападением на Израиль была совершена кибератака, поскольку многие датчики и системы были выведены из строя», – полагает Ципис.

    «По моему мнению, основная причина произошедшего заключается в глубоком расколе внутри израильской армии и спецслужб. Атаке предшествовали большие разногласия в силовых и политических ведомствах», – заключил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Он сообщил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля.

    По его словам, «первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших» в Израиль. При этом израильские силы «начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей».

    Сообщается, что приняты решения, которые должны привести к уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС и группировки «Исламский джихад». Израильские власти намерены «свести на нет способность и желание» противника «угрожать и причинять вред» Израилю и его гражданам «на протяжении многих лет». В частности, решено осуществить прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

    В воскресенье утром стало известно, что артиллерия Израиля наносит удары по одному из районов Ливана, из которого велся обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии. В Израиле заявили, что заранее рассматривали возможность «таких событий». Как сообщает al-Mayadeen, артиллерия Израиля обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге Ливана. Армия Израиля заявила о готовности «ко всем сценариям» и заверила, что продолжит «защищать безопасность жителей Государства Израиль».

    Напомним, после начала эскалации палестино-израильского конфликта Нетаньяху обещал превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    Коментарии (4)
    8 октября 2023, 15:33
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Соответственно, одобрено начало крупных военных операций. Решение соответствует статье 40 Основного закона правительства, говорится на сайте канцелярии.

    В канцелярии уточнили, что война, навязанная Израилю «в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (27)
    8 октября 2023, 14:55
    Армия Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения «Призрак» полковника Роя Леви, сообщает газета Times of Israel.

    Издание сообщает, что это произошло во время боев с бойцами ХАМАС в районе Рейм на юге Израиля, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что подразделение «Призрак» первым выступило в бой в общине Рейм.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Коментарии (10)
    8 октября 2023, 21:13
    США решили перебросить в восточное Средиземноморье авианосную ударную группу

    Tекст: Ольга Иванова

    США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд», заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

    В состав группы также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение, передает РИА «Новости».

    Остин добавил, что США также предприняли шаги для усиления истребителей F-35, F-15, F-16 и (штурмовиков) A-10 ВВС США в регионе.

    Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь из-за нападения ХАМАС.

    Коментарии (20)
    8 октября 2023, 20:27
    Число погибших израильтян после нападения ХАМАС превысило 700 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 700 жителей Израиля погибли после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа, сообщил телеканал i24 News.

    «Число погибших в результате нападений ХАМАС в Израиле превысило 700 человек», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Коментарии (12)
    9 октября 2023, 09:07
    У палестинских боевиков заметили американские автоматы

    Трамп-младший сообщил, что палестинские боевики ХАМАС держали в руках американские автоматы М4

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4, а не российские АК-47, заявил бизнесмен Дональд Трамп-младший.

    Сын 45-го президента США на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассмотрел эти автоматы у палестинцев на Западном берегу, которые приветствовали операцию на юге Израиля.

    «Они, скорее, похожи на американские М4, чем на АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», – приводит его слова канал «360».

    Трамп-младший поинтересовался, не могли ли эти автоматы привезти после вывода войск США из Афганистана.

    Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю. Не исключила она также, что американское оружие, которым вооружили ХАМАС, могло быть вывезено из Афганистана.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (16)
    9 октября 2023, 08:29
    Армия Израиля сообщила об активных боях на шести участках на границе с сектором Газа

    Times of Israel: Активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа

    Армия Израиля сообщила об активных боях на шести участках на границе с сектором Газа
    @ Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Активные боевые действия ведутся на шести участках на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Бои, как уточняет Times of Israel, продолжаются в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим, передает РИА «Новости».

    Хагари сообщил, что прошлой ночью около 70 вооруженных бойцов противника проникли в Беэри, в результате большинство из них были убиты в боях с ЦАХАЛ, а некоторые скрываются в домах.

    Ранее сообщалось, что истребители и вертолеты армии Израиля в ночь на понедельник нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

    Коментарии (23)
    8 октября 2023, 22:30
    Израиль отказался вести переговоры о мире с «этими дикарями» из ХАМАС

    Постпред при ООН Эрдан заявил об отказе Израиля вести переговоры с ХАМАС и намерении страны уничтожить «этих дикарей»

    Израиль отказался вести переговоры о мире с «этими дикарями» из ХАМАС
    @ Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль не собирается вести переговоры с палестинским движением ХАМАС, израильские силы собираются уничтожить «этих дикарей», заявил постпред страны при ООН Гилад Эрдан.

    Эрдан сказал, что «эпоха разговоров с этими дикарями завершена», пора «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились». Он подчеркнул, что Израиль оказался в «состоянии войны», граждане страны попали в заложники, города находятся под ракетными обстрелами. «Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели – устранении этих угроз для наших граждан», – приводит его слова ТАСС.

    Постпред назвал нападение палестинских боевиков «11-м сентября для Израиля». По его словам, «с этих пор ничто не будет по-прежнему». Он заявил: «Сегодня мы рушим парадигму, мы меняем формулу, которой придерживались 17 лет – с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке вышел из Газы». Эрдан сказал, что «десятки миллиардов долларов», которые мир направил с целью помочь сектору Газа и «реабилитировать» регион, пошли не на «постройку школ или больниц», а «для терроризма», передает РИА «Новости».

    В воскресенье пройдет закрытое заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Эрдан заявил, что в открытом заседании нет необходимости: «Я не помню, чтобы кто-то говорил о достижении мира с «Аль-Каидой» или с ИГИЛ (террористические организации, запрещены в России). Мир не может быть достигнут с организацией, чья единственная цель – уничтожить вас. Так что речь идет чисто о борьбе с терроризмом».

    При этом Израиль не намерен отказываться от нормализации отношений с Саудовской Аравией из-за обострения вокруг сектора Газа. Эрдан сказал: «Мы не видим причин, почему от этого следует отказываться. Мы считаем, что в регионе есть умеренные страны, которые хотят нормализовать отношения и жить в мире. Саудовская Аравия определенно одна из них».

    Утром в субботу юг Израиля подвергся атаке из сектора Газа. Вся так называемая линия обороны против Газы была уничтожена палестинцами за три часа, а огонь перенесен вглубь территории Израиля. Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Коментарии (29)
    8 октября 2023, 19:57
    Байден распорядился оказать помощь Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь из-за нападения ХАМАС, сообщил Белый дом.

    В сообщении отмечается, что о происходящем в Израиле проинформирован Байден и вице-президент США Камала Харрис, передает ТАСС.

    При этом не уточняется, какую именно помощь Байден распорядился направить Израилю. Отмечается, что представители Белого дома будут поддерживать тесные контакты с израильскими партнерами.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (20)
    9 октября 2023, 00:21
    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

    Боевое крыло ХАМАС заявило о запуске ракет по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве

    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка «Бригады Изэддина аль-Кассема» (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) заявила, что подвергла ракетному обстрелу международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

    Утверждается, что обстрел аэропорта стал ответом на «продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома» со стороны израильских войск. По данным Al Arabiya, палестинские группировки выпустили залп ракет в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля, передает ТАСС.

    «Бригады» заявили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля. Ynet сообщает, что ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Ашкелоне, пожарные пытаются потушить возгорание в квартирах. Израильская армия сообщила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в центральной части страны, передает РИА «Новости».

    Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет. Также произошли атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху. Израиль в воскресенье заявил о переходе страны в состояние войны.

    Коментарии (8)
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    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

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