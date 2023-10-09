Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.10 комментариев
Буданов признал провал трех украинских попыток атаковать Запорожскую АЭС
Глава украинской военразведки Буданов заявил о трех неудачных украинских попытках захватить Запорожскую АЭС
Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины трижды пытался атаковать и захватить Запорожскую АЭС, но российские войска отразили нападения, сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов.
Буданов сообщил, что в августе 2022 года украинские силы на быстроходных лодках переплыли Каховское водохранилище у Энергодара. Они собирались закрепиться на левом берегу для последующего захвата ЗАЭС, но были вынуждены отступить, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Позднее ГУР еще дважды пыталось высадиться на левом берегу Днепра для захвата ЗАЭС. К последней попытке привлекли сотни человек, в атаке участвовали новозеландцы и другие иностранцы, а также командир так называемого иностранного легиона Вадим Попик. Когда украинские силы пытались высадиться, российские войска подвели тяжелую технику и вновь вынудили противника отступить.
Напомним, британская пресса рассказала о провале попытки элитных украинских войск захватить Запорожскую АЭС.