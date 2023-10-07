Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?14 комментариев
Спецпокрытие танков «Накидка» показало способность отклонять ракеты Javelin
РИА «Новости»: Маскировочное покрытие российских танков «Накидка» показало способность отклонять ракеты Javelin
Специальное маскировочное покрытие «Накидка» российских танков Т-90М «Прорыв-3» продемонстрировало в СВО способность отклонять ракеты американского противоракетного комплекса Javelin, сообщил информированный источник.
«Накидка» состоит из многослойного маскирующего материала, который надевается сверху на танки, как чехол. Он снижает заметность боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне, передает РИА «Новости».
По словам источника, маскировка «Накидка» показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Он пояснил, что «Накидка» обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, поэтому на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели. Источник также отметил, что эффективность «Накидки» повышается в комплексе с постановкой дымовых и аэрозольных завес.
Ранее в США назвали российский танк Т-90М «монстром», который заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников.