В Госдуму внесен проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах

В Госдуму внесен законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях

Tекст: Антон Никитин

Размещенный в базе данных Госдумы законопроект предполагает изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно действующим нормам, правительство России вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетности трудоустройства российских граждан устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики. В пояснительной записке говорится, что законопроектом предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы, передает ТАСС.

Авторы инициативы уточняют, что законопроект запрещает привлекать мигрантов к работе в сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, к системе школьного образования. Также предлагается запретить трудоустраивать мигрантов в сферу торговли лекарственными средствами и привлекать их к работе в легковом такси и грузовым автоперевозкам, «где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами».

По мнению парламентариев, реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам России.

Кроме того, законопроектом предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников в 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что Россия и Узбекистан намерены ускорить подготовку соглашения о социальных гарантиях для узбекистанских трудовых мигрантов.