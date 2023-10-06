«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.9 комментариев
Путин назвал дату начала поставок российского газа в Узбекистан
Президент России Владимир Путин после встречи с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в пятницу назвал дату начала поставок российского газа в республику.
Путин сообщил, что поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан начнутся в субботу, 7 октября, передает РБК. По словам российского лидера, это происходит впервые за всю историю.
Часть топлива, поступающего в Узбекистан, будет подаваться и в Казахстан, добавил президент.
В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе переговоров Мирзиеев заявил о намерении кооперироваться с Россией.